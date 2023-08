"The Witcher": Das ist über die vierte Staffel mit Liam Hemsworth in der Hauptrolle bekannt

von Laura Stunz Seit feststeht, dass Liam Hemsworth in der vierten Staffel "The Witcher" Henry Cavill in der Rolle des Geralt von Riva ersetzen soll, steht die Erfolgsserie zunehmend in der Kritik. Was bislang über die Fortsetzung bekannt ist, erfahren Sie hier.

Ende Juni startete die dritte Staffel der Fantasy-Serie "The Witcher" auf Netflix. Doch anders als die vorherigen Staffeln der Buchverfilmung erreichte Staffel 3 in der ersten Woche nach dem Release mit weltweit 73 Millionen geschauten Stunden nur etwa halb so viele Zuschauer wie die vorherige Staffel. Den Grund dafür sehen viele in dem Austritt von Hauptdarsteller Henry Cavill, den der 40-Jährige bereits vor Serienstart verkündete.

Nach wie vor ist nicht genau klar, wieso Cavill "The Witcher" verlässt. Was hingegen feststeht ist, dass "Die Tribute von Panem"-Star Liam Hemsworth in die Fußstapfen des Schauspielers treten soll. Er selbst bezeichnet sich als "großer Fan" der Serie, teilte bereits im vergangenen Jahr auf Instagram einen Post mit den Worten: "Ich trete vielleicht in große Fußstapfen, aber ich freue mich so, in die Witcher-Welt einzutreten." Doch die Entscheidung wiedersagt vielen Fans, wird im Netz stark kritisiert.

"The Witcher" Staffel 4: Drei verschiedene Handlungsstränge

Trotz des bescheidenden Erfolges der dritten Staffel und der anhaltenden Kritik hält Netflix an den weiteren zwei angekündigten Staffeln fest, die – wie auch die vorherigen – auf der Geralt-Saga beruhen sollen. Anzunehmen ist, dass als Vorlage der dritte Band Andrzej Sapkowskis mit dem Titel "Feuertaufe" dienen wird. Die Handlungen dessen passen zu dem Ende der dritten Staffel, in der Cavill als Geralt von Riva bei der Niederlage gegen Vilgefortz schwer verletzt, von Yennefer letztendlich aber geheilt wird. Er macht sich auf die Suche nach der verschleppten Ciri, während sich Nilfgaard und die Königreiche des Nordens weiterhin bekriegen.

Geralt und Yennefer gehen also in Staffel 4 getrennte Wege. Und während ersterer auf der Suche nach Ciri zusammen mit Rittersporn, gespielt von Joey Batey, und Bogenschützin Milva, Meng'er Zhang, das Land durchstreift, versucht Yennefer als Anführerin der gegründeten "Loge der Zauberinnen" Vilgefortz zu finden und zu töten, um den Kontinent endlich wieder zu einem sicheren Ort zu machen. Ciri hingegen wird in Staffel 4 als Teil einer jugendlichen, kriminellen Gruppe – der Rattenband – unter dem Decknamen "Falka" ein neues Leben führen.

Wie Produzent Tomek Baginski den Übergang zwischen Cavill und Hemsworth darstellen will

Freya Allan als Ciri und Anya Chalotra als Yennefer sind also auch in Staffel 4 mit dabei. Und auch über viele weitere bekannte Gesichter dürften sich Fans der Serie freuen. Wie Hemsworth Geralt von Riva zukünftig verkörpern wird, ist den meisten jedoch nach wie vor ein Rätsel. Aussagen von Produzent Tomek Baginski gegenüber dem "Daily Express" deuten jedoch darauf hin, dass sich das Produktionsteam die Undurchsichtigkeit der Witcher-Welt zu Nutze machen könnte.

"Wir haben vermutlich keine Zeit, um auf die philosophischen Kernideen hinter der Saga einzugehen und die Witcher-Welt zu definieren", sagt er. Jedoch sei es wichtig, jede Geschichte aus vielen Perspektiven zu erzählen. Der Vorteil daran sei, dass sich diese Perspektiven und Visionen der Geschichten von dem unterscheiden können, "was wir für die Wahrheit hielten". In "The Witcher" sei vieles nicht eindeutig, gleiche einem Multiversum auf verschiedenen Ebenen. Im Gespräch mit "Radio Times" sagte Baginski zudem: "Es ist nicht nur eine Welt. Es ist nicht nur eine Geschichte, die in den Büchern erzählt wird (...). Es ist eine sehr, sehr große Welt, die sehr sehr komplex ist." Möglich ist demnach, dass Geralt als eine Gestalt aus der Vorstellung eines Erzählers dargestellt wird, dessen wahres Äußeres sich erst jetzt offenbart.

Wann startet die vierte Staffel?

Wie genau das aussehen könnte, erfahren Fans jedoch erst frühestens 2025. Wie "Redanian Intelligence" berichtet, sollen die im September 2023 angesetzten Dreharbeiten aufgrund des Hollywood-Streiks auf 2024 verschoben worden. Jedoch gibt es reichlich Ersatz-Material aus dem "The Witcher"-Universum, zum Beispiel das Prequel "The Witcher: Rats", das sich der Rattenbande rund um Ciri widmet und voraussichtlich Anfang 2024 erscheinen soll. Und auch ein neuer Anime Film mit dem Titel "The Witcher: Sirens of the Deep" geht 2024 an den Start.

Die neuen Folgen der dritten Staffel "The Witcher" sind auf Netflix im Stream abrufbar.

