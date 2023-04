Henry Cavill in der dritten Staffel von "The Witcher"

Die dritte Staffel von "The Witcher" kommt in zwei Teilen zu Netflix. Das verrät der erste Teaser, den der Streamingdienst heute auf Youtube veröffentlicht hat. Part eins startet demnach am 29. Juni 2023, die zweite Ausgabe folgt am 27. Juli dieses Jahres.

Netflix war eigentlich bekannt dafür, Serien immer in einem Stück zu veröffentlichten. In den letzten Jahren experimentierte der Streaming-Gigant aber auch mit zweiteiligen Releases. Die vierte Staffel von "Stranger Things" war 2022 in zwei Teile aufgesplittet erschienen, im Mai und im Juli.

Gerüchte über eine zweigeteilte Ausstrahlung hatte es schon im Vorfeld gegeben, bestätigt war aber nichts. So kam die Ankündigung im Teaser doch überraschend. Ansonsten verrät der Clip nicht viel über die Story der neuen Folgen. Er deutet aber eine düstere Atmosphäre an. "Jetzt, zum ersten Mal, verstehe ich, was wahre Angst bedeutet", sagt Henry Cavill (39) alias Geralt von Riva.

Geralt und Co. rücken zusammen

Gestern hatte Netflix schon eine Enthüllung für den heutigen Tag angekündigt. "Halte dich fest. Bis morgen", hieß es in einem Tweet. Dazu zeigte Netflix das erste Poster zur dritten Staffel.

Auf dem Poster umarmen sich Henry Cavills Geralt und Freya Allan (21) als Ciri mit sorgenvollem Blick. Anya Chalotra (26) schaut als Yennefer ängstlich aus dem Bild. Mittlerweile hat Netflix noch weitere Bilder der Stars veröffentlicht - allerdings ohne, dass diese Details zur Handlung verraten würden.

Die dritte Staffel ist zugleich die letzte mit Henry Cavill in der Titelrolle. Er wird in der bereits bestätigten vierten Ausgabe von Liam Hemsworth (33) ersetzt.