Verheerende Zuschauerbewertungen für die letzten Folgen mit Henry Cavill: Die dritte Staffel von "The Witcher" schmiert ab.

Staffel drei von "The Witcher" mit Henry Cavill (40) kommt bei den Zuschauern schlecht an. Dies zeigt eine Aufbereitung der Seite "What's on Netflix", die den "IMDb"-Score der neuen Folgen analysiert hat. In der einflussreichen Datenbank für Filme und Serien erhielten die acht Folgen von Season drei im Durchschnitt eine Bewertung von 5,8 Punkten.

10 Punkte sind die Höchstwertung bei "IMDb". Netflix hatte die dritte Runde seiner Erfolgsserie im Sommer in zwei Teilen veröffentlicht.

Vorletzte Folge von Staffel drei historischer Tiefpunkt der Serie

Zum Vergleich: Die erste Staffel der Fantasy-Serie hat bei "IMDb" eine Durchschnittsbewertung von starken 8,3 Punkten. Season zwei kommt immerhin noch auf genau 8 Punkte.

Die mit Abstand am schlechtesten bewertete Episode von "The Witcher" ist die vorletzte Folge von Staffel drei. Sie kommt bei "IMDb" gerade einmal auf 4,3 Punkte. Das Staffelfinale erreicht immerhin 5,3. Ein Ausreißer nach oben ist bei den neuen Folgen nur Episode sechs mit einer guten 7,0.

"Rotten Tomatoes": Große Diskrepanz zwischen Zuschauern und Kritikern

Bei "Rotten Tomatoes" fällt Staffel drei noch deutlicher ab. Nur 22 Prozent der Zuschauer, die dort eine Bewertung hinterließen, haben die Season positiv bewertet. Bei Staffel eins waren dies noch 89 Prozent, bei Staffel zwei noch 56 Prozent.

Bei den Kritiken, die "Rotten Tomatoes" sammelt, kommt Staffel drei von "The Witcher" übrigens ungleich besser an. 76 Prozent der ausgewerteten Rezensionen werden als positiv gewertet. Bei Staffel eins waren es nur 68 Prozent. Die zweite Runde schoss mit 95 Prozent positiven Kritiken aber den Vogel ab.

Dass die dritte Staffel es schwer haben würde, war schon vor ihrem Start abzusehen. Schließlich ist es die letzte mit Henry Cavill als Titelheld. In den kommenden Folgen wird er von Liam Hemsworth (33) ersetzt. Bei den Fans kam dieser Wechsel nicht gut an.

Jenseits der Personalrochade werfen die Fans in ihren Bewertungen der dritten Staffel aber auch schwache Dialoge und ein zu langsames Tempo vor.