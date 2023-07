Die letzte Folge von "The Witcher" mit Henry Cavill als Hauptdarsteller ist da. Taucht sein Hexer-Nachfolger bereits im Finale auf?

Die dritte Staffel von "The Witcher" ist komplett auf Netflix verfügbar. Wie bereits seit Herbst letzten Jahres bekannt ist, wird Liam Hemsworth (33) in einem ungewöhnlichen Darsteller-Wechsel ab Staffel vier der Netflix-Serie die Hauptrolle übernehmen. Der bisherige Geralt-Darsteller Henry Cavill (40) scheidet hingegen aus - sehr zum Missmut vieler Fans.

Angesichts dieser überraschenden Personal-Rochade haben sich viele Zuschauer der Fantasy-Serie vor Erscheinen des Staffelfinales gefragt, ob sie etwa in den letzten Momenten der Show den neuen Hauptdarsteller bereits zu Gesicht bekommen würden - oder aber, ob der Wechsel der Mimen innerhalb der Welt der Serie auf irgendeine Sinn ergebende Art erklärt werden würde.

Achtung, es folgen Spoiler zum Finale der dritten "The Witcher"-Staffel

Nach der achten Episode der dritten "The Witcher"-Staffel steht nun fest: Beides ist nicht der Fall. Lediglich Superstar Henry Cavill ist in den letzten Momenten als Hexer Geralt von Riva zu sehen. Der gibt seine legendäre Neutralität auf, und schlachtet eine Reihe von Soldaten des Kaisers von Nilfgaard auf außerordentlich blutige Weise ab.

Cavills Geralt erklärt sowohl Kaiser Emhyr var Emreis (Bart Edwards, 34) als auch Zauberer Vilgefortz (Mahesh Jadu, 40), der ihn einige Episoden zuvor um ein Haar im Kampf getötet hat, den Krieg. Außerdem schwört der Weiße Wolf, die verschollen gegangene Prinzessin Ciri (Freya Allan, 21) zu finden und zu retten.

Diese Aufgabe der gewohnten Hexer-Neutralität beschrieb Lauren S. Hissrich (44), die Showrunnerin von "The Witcher", bereits im vergangenen Jahr als "heroischste Verabschiedung" von Darsteller Cavill. Unklar bleibt jedoch nach wie vor, wie die Netflix-Serie das veränderte Aussehen von Monster-Jäger Geralt von Riva in Staffel vier und darüber hinaus erklären wird. Möglicherweise wird diese so offensichtliche Tatsache auch schlicht ignoriert werden.

Zahlreiche Tode in finaler Episode

Daneben segnet gleich eine ganze Reihe von Figuren im Staffelfinale der Netflix-Serie das Zeitliche. So kann etwa Zauberin Tissaia de Vries (MyAnna Buring, 43) ganz offenbar nicht verkraften, dass sie von ihrem Partner Vilgefortz hintergangen worden ist, und nimmt sich das Leben. Geralts große Liebe Yennefer (Anya Chalotra, 27) wird dadurch de facto zur neuen Anführerin der Magierinnen.

Die hochmanipulative Zauberin Philippa Eilhart (Cassie Clare) lässt derweil den redanischen König Vizimir (Ed Birch) ermorden, dem sie eigentlich als Beraterin dienen sollte. Vizimir hatte zuvor Philippas Tod befohlen. Gemeinsam mit dem redanischen Spionage-Chef Sigismund Dijkstra (Graham McTavish, 62) macht die Magierin nun Vizimirs Bruder Radovid (Hugh Skinner, 38) zum neuen König über das mächtige nördliche Reich. Philippa Eilhart und Dijkstra werden Radovid aller Voraussicht nach in Zukunft leichter manipulieren können als zuvor seinen Bruder.

Aus Ciri wird Falka

Nicht zuletzt kommt auch die Geschichte von Prinzessin Ciri zu einem befriedigenden Abschluss, der die Lust auf die vierte Staffel der Hexer-Serie weckt: Nachdem die Thronerbin von Cintra ihr Martyrium in der Wüste überlebt hat, trifft sie auf die Rattenbande, eine Gruppe von Kriminellen, die raubend und plündernd durch den Kontinent ziehen.

Ciri schließt sich den Ratten an, und gibt sich selbst den neuen Namen Falka. Falka ist in der Welt von "The Witcher" eine Vorfahrin Ciris, in deren Adern ebenfalls das so bedeutende Älterenblut floss. Auch sie wurde - parallel zu Ciri - ihres rechtmäßigen Titels beraubt, und versuchte, dieses Unrecht mit Gewalt wiedergutzumachen. In Episode sieben aus Staffel acht hatte Ciri in der Wüste Visionen von Falka.

Die Rattenbande könnten Netflix-Zuschauer indes noch vor Erscheinen der kommenden "The Witcher"-Staffel wiedersehen. Laut der meist bestens informierten "The Witcher"-Fanseite "Redanian Intelligence" ist ein Spin-off über die Ratten bereits abgedreht, und könnte Fans die Wartezeit auf Staffel vier verkürzen.

Es wird vermutet, dass in dem Serien- oder Filmableger die Vorgeschichte der Figuren erzählt wird, die in den letzten Momenten der dritten Staffel kurz zu sehen waren. Ciri-Darstellerin Freya Allan wird aller Voraussicht nach nicht Teil dieser Show sein. Offiziell von Netflix bestätigt ist das potenzielle Spin-off allerdings noch nicht.