In drei Staffeln "The Witcher" spielte Henry Cavill die Hauptrolle des Geralt von Riva.

von Laura Stunz Drei Staffeln lang spielte Henry Cavill die Hauptrolle in "The Witcher". Sein plötzlicher Ausstieg ist für viele Fans nach wie vor ein Rätsel, jetzt äußert sich Regisseur Marc Jobst.

Ende Juni startete die dritte Staffel der Fantasy-Serie "The Witcher" auf Netflix. Doch bereits vor Staffelstart stand fest, dass Hauptdarsteller Henry Cavill die Rolle des Geralt von Riva in den nächsten Fortsetzung nicht mehr übernehmen wird. Stattdessen tritt "Die Tribute von Panem"-Star Liam Hemsworth in die Fußstapfen des 40-Jährigen – und übernimmt künftig die Hauptrolle im Netflix-Hit.

"The Witcher"-Regisseur: Cavills Einsatz sei "außergewöhnlich"

In einem Interview mit "Screenrant" sprach nun Regisseur Marc Robst erstmals über den Austritt Cavills. Dabei zeigt er sich verständnisvoll und geht auf die Leistungen des Schauspielers näher ein: "Henry hat drei Serien gemacht. Es war sehr anspruchsvoll, bei diesen Shows mitzuwirken, wisst ihr, sie sind riesig", erklärt er. Cavill habe alle seine Stunts selbst gemacht. "Er erlaubt es nicht mal, dass bei einer Nahaufnahme zum Greifen eines Schwertes eine andere Hand zu sehen ist. Es muss seine Hand sein. Normalerweise würde ein Double zum Einsatz kommen", so Robst. Und genau das mache ihn so "außergewöhnlich", beschreibt der Regisseur.

Ihn wundere es daher nicht, dass Cavill nach drei Staffeln "ausgelaugt" sei. "Man arbeitet mit einem unglaublichen Athleten zusammen, der Stunden vorher sein Workout durchzieht und auch danach, wenn bereits 12 Drehstunden hinter ihm liegen", erzählt Robst und betont: "Er legt großen Wert auf seine Arbeit. (...) Und weil er alles gegeben hat, was er kann, vertraue ich ihm."

Wochenlanges Training für eine Szene

Cavill sei seit Staffel eins mit an Board, habe in den vergangenen fünf Jahren in vier verschiedenen Ländern gedreht. Das sei enorm aufwändig und kräftezerrend gewesen, da der "Zirkus an verschiedene Orte reisen, Stunts lernen und diese einstudieren muss", führt Robst aus. Selbst der Kameramann habe für das große Blaviken-Gemetzel in der ersten Folge vier Wochen lang trainieren müssen, um die Szenen in einer Einstellung ohne Schnitt einzufangen. Mindestens genauso aufwendig dürfte es demnach für die Schauspieler selbst gewesen sein.

Ab der vierten Staffel, für die frühestens ab Ende des Jahres gedreht werden soll, übernimmt nun Hemsworth diese anspruchsvolle Aufgabe. Er selbst bezeichnet sich als "großer Fan" der Serie, teilte bereits im vergangenen Jahr auf Instagram einen Post mit den Worten: "Ich trete vielleicht in große Fußstapfen, aber ich freue mich so, in die Witcher-Welt einzutreten."

Wie soll der Übergang von Cavill und Hemsworth aussehen?

Bleibt nun noch abzuwarten, wie die Macher der Serie den Übergang zwischen Cavill und Hemsworth gestalten werden. Aussagen von Produzent Tomek Baginski gegenüber dem "Daily Express" deuteten bislang darauf hin, dass sich das Produktionsteam die Undurchsichtigkeit der Witcher-Welt zu Nutze machen könnte. Doch diese Theorie verwarf Baginski in einem weiteren Interview mit der polnischen Zeitung "Wyborcza" und gab den Hinweis, dass sich das Team an der Buchvorlage des fünften Teils "Die Dame vom See" orientieren würde.

In einer Rahmenhandlung des Buches, die in der Zukunft spielt, lernen Zauberschüler etwas über die Legende des Hexers, sind sind jedoch uneinig darüber, wie Geralt und Ciri in Wirklichkeit aussahen, da es keine Bilder von ihnen gibt. Dazu sagt Bagnski: "Vielleicht hatte Ciri eine andere Augenfarbe oder war eine andere Figur und womöglich waren die Ereignisse aus der Perspektive der Elfen ganz anders."

Fans können also gespannt bleiben, wie die Umsetzung dieser Szene in Staffel 4 aussehen wird. Durch die durch den Hollywood-Streik verschobenen Dreharbeiten kann aber frühestens 2025 mit der Fortsetzung gerechnet werden.

Die neuen Folgen der dritten Staffel "The Witcher" sind auf Netflix im Stream abrufbar.

Quelle: "Screenrant", "Daily Express US", "Wyborcza"