"The World vs. Boris Becker" Diese emotionalen Promi-Dokus gibt es

Bald startet Boris Beckers Doku "Boom! Boom! - The World vs. Boris Becker". Ein Überblick über die mitreißendsten Promi-Dokumentationen.

Im Februar feierte die neue Doku "Boom! Boom! - The World vs. Boris Becker" Premiere auf der Berlinale. Ab dem 7. April steht die zweiteilige Serie bei Apple TV+ zur Verfügung. Die Produktion zeigt Boris Beckers (55) Aufstieg zur Tennislegende, aber auch seinen Fall - der Ex-Sportler war im Laufe seiner Karriere in viele Skandale verwickelt, zuletzt saß er wegen Insolvenzverschleppung in einem britischen Knast. All diese bewegenden Momente im Leben des 55-Jährigen werden in "Boom! Boom!" thematisiert. Auch diese Promi-Dokus haben uns in der Vergangenheit gerührt, erzürnt und zum Lachen gebracht.

"Pamela: Eine Liebesgeschichte"

Im Januar 2023 veröffentlichte Netflix mit "Pamela: Eine Liebesgeschichte" eine autorisierte Dokumentation über den ehemaligen "Baywatch"-Star Pamela Anderson (55). In den 90ern wurde ein Sextape der Schauspielerin ohne Einverständnis über das Internet verbreitet. Im vergangenen Jahr wurde dieser Skandal zum Thema in der Serie "Pam & Tommy". Mit ihrer eigenen Dokumentation wollte Anderson nun endlich selbst ihre Geschichte erzählen. "Ich habe dieses gestohlene Video aus meinem Leben verbannt, um überleben zu können. Und jetzt, wo alles wieder hochkommt, fühle ich mich krank", sagt die 55-Jährige, deren Karriere unter dem Tape-Skandal heftig gelitten hatte, in ihrer Doku.

Mit ihrer ehrlichen Art und ihrem starken Charakter zog Pamela Anderson die Zuschauer in einen Bann. Ihr bewegtes Leben und ihre Kämpfer-Natur sorgten für viele Emotionen beim Publikum.

"Harry & Meghan"

Skandalös war vor allem die Ende 2022 bei Netflix erschienene Dokuserie "Harry & Meghan" über Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41). Die beiden zurückgetretenen Royals erzählen darin ihre Liebesgeschichte und geben private Einblicke in ihr Leben in Montecito, Kalifornien. In der Miniserie gingen die beiden auf Konfrontation mit der Royal Family. Vor allem Harrys Bruder Prinz William (40) bekam sein Fett weg. Unter anderem soll dieser Harry angeschrien haben, als dieser den teilweisen Rücktritt von seinen royalen Verpflichtungen erklärte. "Es war entsetzlich", erinnert sich Harry.

"Harry & Meghan" sorgte für eine Menge mediale Aufmerksamkeit. Und die Geister der Zuschauer waren geschieden. Manche stellten sich auf die Seite des Ehepaars, andere fanden, die Behauptungen des Sussexes gingen zu weit und seien übertrieben. Noch immer hat sich die Debatte nicht beruhigt, denn im Januar legte Prinz Harry mit der Veröffentlichung seiner Enthüllungsbiografie "Reserve" nach. Eins ist klar: "Harry & Meghan" sorgte für jede Menge Gesprächsstoff.

"Selena Gomez: My Mind & Me"

Schauspielerin Selena Gomez (30) wurde als Disney-Star weltberühmt. Bis heute jongliert sie ihre Gesangs-, Schauspiel- und Businesskarrieren. Doch das Leben der 30-Jährigen verlief alles andere als traumhaft. Neben einer Nierentransplantation, die aufgrund ihrer schweren Lupus-Erkrankung notwendig war, leidet Gomez unter psychischen Problemen. Eine diagnostizierte bipolare Störung macht ihr das Leben schwer, doch die US-Amerikanerin versucht sich selbst und auch ihren Fans stets Mut zu machen.

Der intime Einblick in Selena Gomez' Leben wurde über sechs Jahre hinweg gefilmt. Das Endprodukt, "My Mind & Me", wird bei Apple TV+ gestreamt. Im Rahmen der Doku-Premiere im November 2022 veröffentlichte Gomez auch den gleichnamigen Titelsong.

"Homecoming: A Film by Beyoncé"

2018 schrieb Beyoncé (41) Geschichte. Als erste Afro-Amerikanerin performte sie als Headliner des beliebten Coachella-Festivals in den USA. Die Dokumentation "Homecoming: A Film by Beyoncé" zeigt nicht nur die ambitionierte Sängerin selbst bei der Vorbereitung ihrer gigantischen Show. Auch die anderen POC-Menschen in ihrem Team stehen in dem Film im Rampenlicht.

"Homecoming" wurde mit einem Grammy ausgezeichnet und von Kritikern und Fans als "kulturelle Bewegung" gepriesen. Seit 2019 ist der Film bei Netflix zu sehen.

"This Is Paris"

Paris Hilton (42) ist reich, schön und berühmt. Doch der Schein um ihr perfektes Leben trügt. In ihrer Doku "This Is Paris" offenbarte die Hotelerbin schreckliche Geschehnisse aus ihrer Kindheit und Jugend. Hilton wurde laut eigenen Angaben in einem Internat in Utah missbraucht. Auch die Erwartungshaltung gegenüber Stars auf ihrem Level wird zum Thema in der intimen Doku.

"This Is Paris" ist 2020 als YouTube Original erschienen und steht mit Werbeunterbrechungen kostenlos zur Verfügung.

"Robin Williams: Come Inside My Mind"

2018 erschien eine Dokumentation über den 2014 verstorbenen Schauspieler Robin Williams (1951-2014). In "Come Inside My Mind" spricht der Comedian von der Seele, gibt tiefe Einblicke in seine Gedankenwelt und in sein verrücktes Leben. Es kann vorkommen, dass sich Zuschauer von seiner lustigen, aber sensiblen Art mitreißen lassen. Tränen sind vorprogrammiert.

Der Film von Marina Zenovich ist im Sky Go und WOW-Abonnement enthalten und bei anderen Anbietern wie Prime Video zum Kauf oder Ausleihen erhältlich.

"Tina"

Tina Turner (83) gilt als eine der beliebtesten weiblichen Rockstars aller Zeiten. Die Dokumentation "Tina" (2021) erzählt ihre Lebensgeschichte und hebt ihre unbeschreibliche Karriere hervor. Neben der Sängerin selbst kommen auch Schauspielerin Angela Bassett (64), die Turner in dem Film "What's Love Got to Do with It?" (1993) mimte, und Talkshowlegende Oprah Winfrey (69) zu Wort.

Bei der Berlinale feierte "Tina" 2021 Premiere und wurde von den Kritikern hochgelobt, positives Feedback kam im Anschluss auch von den Fans. Der Film ist bei Sky Go und im WOW-Abonnement abrufbar.