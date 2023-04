In der Reality-Doku "Til Death Do Us Part: Kourtney & Travis" geht es um die Hochzeit von Kourtney Kardashian Barker und Travis Barker.

"Til Death Do Us Part: Kourtney & Travis"

"Til Death Do Us Part: Kourtney & Travis" Reality-Doku feiert am 13. April Premiere

Das Startdatum für die Reality-Doku "Til Death Do Us Part: Kourtney & Travis" bei Disney+ steht fest.

Reality-TV-Star Kourtney Kardashian Barker (43) und Blink-182-Drummer Travis Barker (47) haben im Frühling vergangenen Jahres geheiratet. Die Hochzeitsfeier im Mai 2022 ließen sie von einem Kamerateam für die Reality-Doku "Til Death Do Us Part: Kourtney & Travis" (Dt. "Bis dass der Tod uns scheidet: Kourtney & Travis") begleiten. Nun ist der Starttermin für das Streaming-Format bekannt gegeben worden. Demnach feiert der "Einblick in die Hochzeit des Jahres" in Deutschland am 13. April exklusiv auf Disney+ Premiere.

"Kourtney, Travis und ihre Gäste genießen ein luxuriöses Hochzeitswochenende in Portofino, Italien. Privates Filmmaterial enthüllt ein intimes Familienereignis voller wunderschöner Momente", heißt es in einer Mitteilung.

Kourtney Kardashian und Travis Barker sind seit Anfang 2020 ein Paar und seit Herbst 2021 verlobt. Anfang April feierten sie erst ihre inoffizielle Hochzeit in Las Vegas, Nevada, und danach die offizielle Trauung in Santa Barbara, Kalifornien. Die große Hochzeitsfeier, um die sich die Reality-Doku dreht, fand im Mai 2022 in der Burg Castello Brown in Portofino, Italien, statt.

Auch "The Kardashians" wird fortgesetzt

"Til Death Do Us Part: Kourtney & Travis" ist vor allem für Fans des Kardashian-Jenner-Clans ein Muss. Denn mit dabei in der Sonderfolge sind neben dem Brautpaar auch Familienoberhaupt Kris Jenner (67) und ihre Töchter Kim Kardashian (42), Khloé Kardashian (38), Kendall Jenner (27) und Kylie Jenner (25).

Die dritte Staffel des Reality-Formats "The Kardashians" feiert dann am 25. Mai exklusiv auf Disney+ Premiere. "The Kardashians" ist der Nachfolger von "Keeping Up with the Kardashians" (2007-2021), das die Patchworkfamilie bekannt machte.