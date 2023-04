Edward und Bella sollen in Serie zurückkehren

Vampir Edward und Bella werden möglicherweise bald in einer Serie zurückkehren: Eine Neuadaption der "Twilight"-Romane ist in der Mache.

Im November 2012 beschloss "Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht, Teil 2" die überaus erfolgreiche "Twilight"-Filmreihe. Nun berichtet das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" von einem geplanten Serienprojekt, in dem Vampir Edward und seine Bella möglicherweise zurückkehren werden. Demnach soll sich bei Lionsgate Television eine TV-Serie rund um die "Twilight"-Romane in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Eine Streaming-Heimat für das noch unbetitelte Serienprojekt steht gegenwärtig ebenso noch nicht fest wie Darsteller.

"Twilight"-Serie wird entwickelt

Einzig Autorin Sinead Daly ("Raised by Wolves") sowie die ausführenden Produzenten Wyck Godfrey und Erik Feig sollen derzeit an der potenziellen "Twilight"-Serie arbeiten. Drehbuchautorin Daly soll zunächst "die spezielle Heransgehensweise" der Adaption ausarbeiten. Auch Vorlagenautorin Stephanie Meyer (49), die die vier ursprünglichen "Twilight"-Romane verfasst hat, soll an dem Serienprojekt beteiligt sein.

Die "Twilight"-Filmreihe spielte zwischen 2008 und 2012 an den weltweiten Kinokassen über 3,4 Milliarden US-Dollar ein. Aus den Hauptdarstellern Robert Pattinson (36) und Kristen Stewart (33) machte sie globale Superstars. Nach dem Ende des Film-Franchises verfasste Vorlagenautorin Meyer noch die beiden Romane "Life and Death: Twilight Reimagined" (2015) und "Midnight Sun" (2020), die jeweils neue Perspektiven auf die Geschichte von Edward und Bella eröffnen.

Young-Adult-Romanreihen werden zu TV-Serien

Erst vor einer Woche war bekannt geworden, dass der Streamingdienst Max (ehemals HBO Max) an einer "Harry Potter"-Serie arbeitet, die die gleichnamige Buchreihe von Autorin J. K. Rowling (57) neu adaptieren soll. Die nun publik gewordene "Twilight"-Serie wird hier womöglich einen ganz ähnlichen Weg beschreiten.