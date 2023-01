"Uncoupled" mit Neil Patrick Harris geht nicht weiter. Die Netflix-Comedy-Serie wird nach nur einer Staffel abgesetzt.

Schlechte Nachrichten für Fans von Neil Patrick Harris (49): Die Netflix-Serie "Uncoupled" mit ihm in der Hauptrolle wird nicht fortgesetzt. Das berichten unter anderem "Deadline" und "The Hollywood Reporter". Schöpfer der Serie, die nach nur einer Staffel abgesetzt wird, sind Darren Star (61), der für "Sex and the City" oder "Emily in Paris" bekannt ist, und Jeffrey Richman, der "Modern Family" mitproduzierte und bei der Serie als Autor tätig war.

"Uncoupled": Darum geht's

"Uncoupled" feierte im Juli 2022 Premiere und konnte nicht so sehr überzeugen wie andere Netflix-Originals. Die Serie schaffte es nur in ihrer Startwoche in die Top 10 des Streamingdienstes. In der Serie geht es um Michael Lawson (Neil Patrick Harris), für den es als erfolgreicher Immobilienmakler in New York City scheinbar perfekt läuft.

Er hat eine Familie, die hinter ihm steht, einen engen Freundeskreis und eine 17-jährige Beziehung mit seinem Partner Colin (Tuc Watkins, 56). Doch dieser trennt sich überraschend am Vorabend seines 50. Geburtstags und zieht aus. Michael wird von der Entscheidung vollkommen überrumpelt und muss sich plötzlich mit zwei Problemen auseinandersetzen: seinen angeblichen Seelenverwandten zu verlieren und ein schwuler Single Mitte 40 in New York zu sein.