Cheyenne Ochsenknecht und ihr Ehemann Nino bekommen ihr eigenes Doku-Format. Die Dreharbeiten für "Unser Hof" haben bereits begonnen.

Die Ochsenknechts erobern weiter die Streaming-Welt. Nachdem Mitte Februar die zweite Staffel der Personality-Doku-Soap "Diese Ochsenknechts" gestartet ist, verkünden Sky und der Streamingdienst Wow, dass die Dreharbeiten zu einem weiteren Format rund um die Promi-Familie laufen: "Unser Hof - mit Cheyenne und Nino".

In "Diese Ochsenknechts" berichten neben Cheyenne Ochsenknecht (22) und ihrem Ehemann Nino auch Familienoberhaupt Natascha Ochsenknecht (58) sowie ihre Söhne Wilson Gonzalez (33) und Jimi Blue (31) aus ihrem Leben. Im Spin-off soll es in vier Folgen jedoch insbesondere um den Chianinahof in der Steiermark und das Familienleben des seit Sommer 2022 verheirateten Paares gehen, das seit März 2021 seine Tochter Mavie hat und derzeit das zweite gemeinsame Baby erwartet.

Es wird "alles andere als langweilig" bei Cheyenne Ochsenknecht

In einer Pressemitteilung heißt es, dass auf Zuschauerinnen und Zuschauer eine "einzigartige und neue Kombination aus Reality- und Natur-Dokumentation" zukommt. Neben dem Füttern von Tieren oder dem Ausmisten des Stalls werde demnach auch "der ganz normale Wahnsinn als bald vierköpfige Familie" gezeigt. In jeder der vier geplanten Folgen werde es um eine andere Jahreszeit gehen, beginnend mit dem Winter. Für das Format sollen zudem Expertinnen und Experten für nachhaltige Landwirtschaft einbezogen werden.

"Es ist wirklich toll, dass es ein so großes Interesse an unserem Leben auf dem Hof gibt und wir jetzt noch mehr Einblicke in unseren Landwirtschafsalltag geben können", wird Nino in der Mitteilung zitiert. Cheyenne fügt an: "Dazu bekommen wir noch Nachwuchs, womit die Herausforderungen auf jeden Fall noch mal wachsen. Es wird also spannend und alles andere als langweilig bei uns."

Zu den Herausforderungen, denen sich Cheyenne und Nino stellen, gehören die Nachzucht von Rindern und die Herstellung eigenen Zufutters. Das junge Paar lasse zudem einen modernen Stall bauen und Nino möchte aus einem Schiffscontainer einen Hofladen machen. Cheyenne kümmert sich derweil um die Inneneinrichtung und möchte den Verkauf der Produkte managen.

Wie auch "Diese Ochsenknechts" wird "Unser Hof - mit Cheyenne und Nino" bei Sky und über den Streamingdienst Wow gezeigt.