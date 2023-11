von Amelie Graen Die Ochsenknechts sind ein Dauerbrenner in den Boulevardmedien, eine Reality-Show folgt der nächsten. Was fasziniert Tausende Menschen an ihnen? Ein Besuch bei Cheyenne Ochsenknecht und ihrer Familie auf dem Rinderhof.

Der Tierarzt steckt mit einem Arm bis zur Schulter im Hintern von Kuh Bella. An seinem Ohrläppchen glänzt ein goldener Stecker in Form einer Kuh. Nino, der Ehemann von Cheyenne Ochsenknecht, hält den Kuhschwanz hoch. Cheyenne schlurft in Pulli und Jogginghose in den Stall, die Mundwinkel nach unten gezogen. Ein Fernsehteam, bestehend aus Kameramann, TV-Redakteurin und Tonmann, steht in sicherer Entfernung und filmt alles mit. Unter dem perfekt aufgelegten Make-up schimmern Cheyennes Augenringe durch. Sie ist zum Zeitpunkt der Dreharbeiten schwanger mit ihrem zweiten Kind Matteo. "Scheiß Migräne, hab' schon eine Ibu genommen", murmelt sie.

Es ist Samstagmorgen um acht bei Familie Sifkovits-Ochsenknecht im österreichischen Dobl. Ein Hahn stolziert mit zuckendem Kopf durch den Matsch über den Hof, reckt den Hals und kräht. In der Luft liegt der Geruch von Kuhfladen und Stroh. Der Tierarzt will herausfinden, ob die Besamung erfolgreich war. Dafür hat er per Schlauch eine winzige Kamera in Bella eingeführt. Auf einem portablen Bildschirm verfolgt Nino, was er in der Kuh sieht.

Ein Tag wie fast jeder andere auf dem Chianinahof. Die Ochsenknechts sind jetzt wirklich Ochsenknechte, diesen Witz kann man sich nur schwer verkneifen, und sie sind es nach wie vor gewohnt, von Kameras begleitet zu werden. Die Familie ist ein Dauerbrenner in den Boulevardmedien. Schon als Cheyenne noch ein Kind war, nahmen ihre Eltern, der Schauspieler Uwe Ochsenknecht und das Model Natascha, sie und ihre Brüder Wilson Gonzales und Jimi Blue mit auf den roten Teppich. Uwe Ochsenknecht ist bis heute einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands. Als er und Natascha Ochsenknecht sich trennten, folgte eine Schlammschlacht in den Medien.