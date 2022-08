Sina (Valea Scalabrino) und Wolfgang (Holger Franke) in "Unter uns".

Das hätte wohl kein Fan erwartet: Das "Unter uns"-Urgestein Holger Franke feiert als Wolfgang Weigel eine kurze Rückkehr.

Ein "Unter uns"-Kultcharakter feiert schon in wenigen Tagen eine kurzzeitige Rückkehr! Holger Franke (67) stand erneut für die RTL-Daily vor der Kamera und wird bereits in der kommenden Woche noch einmal in seiner Rolle als Konditormeister Wolfgang Weigel zu sehen sein. Rund 15 Jahre lang - und seit der ersten Folge - spielte Franke die Figur, doch 2009 starb der Charakter eigentlich den Serientod.

Fans sehen den Schauspieler, der unter anderem auch aus dem "Polizeiruf 110", "Verbotene Liebe" und "In aller Freundschaft" bekannt ist, laut einer Pressemitteilung bereits in Folge 6943. RTL (auch bei RTL+) zeigt die Episode am 1. September ab 17:30 Uhr.

Holger Franke kommt "wieder nach Hause"

"Seit langem habe ich wieder so etwas wie Lampenfieber", wird Franke in der Mitteilung zitiert. "Aber auch Neugierde auf die neuen Darsteller, mit denen ich ja noch nie zusammen gespielt habe. Andererseits aber auch das Gefühl der Vertrautheit an ein Set zu gehen, das ich seit Jahrzehnten gut kenne, es ist ein Gefühl, wieder nach Hause zu kommen." Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich demnach "auf eine äußerst witzige Begegnung der dritten Art freuen".

Doch wie genau kommt Wolfgang Weigel zurück? Vorsicht, Spoiler: Sina Hirschberger (Valea Scalabrino, 32) leidet nach einem Angriff eines Dealers unter Schlafstörungen. Doch kein Mittel scheint zu helfen und so kann Pia Lassner (Yvonne de Bark, 50) Sina von einer Hypnosetherapie überzeugen. Nachdem sie in eine Trance versetzt wird, erscheint ihr ihr Vater Wolfgang, den sie nur von Fotos kennt und den sie nie kennenlernen konnte. Auf Anhieb verstehen sich die beiden und der Konditormeister gibt ihr einen guten Rat. Einen ersten Eindruck teilt der Sender unter anderem auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Serie.