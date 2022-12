Tatiani Katrantzi trat zuletzt 1998 als Jennifer Turner in der RTL-Serie "Unter uns" auf. Nun ist sie zurück in der Schillerallee.

Schauspielerin Tatiani Katrantzi kehrt nach über 24 Jahren als Jennifer Turner zur RTL-Serie "Unter uns" zurück.

Schauspielerin Tatiani Katrantzi (48) ist als Jennifer Turner zurück in der RTL-Serie "Unter uns". Das teilte der Sender am Dienstag mit. Zuletzt war die 48-Jährige vor über 24 Jahren in einer Folge der Serie zu sehen. Ab 17. Januar 2023 ist sie wieder "länger" bei "Unter uns" zu sehen, hieß es. Bereits von Folge 1 an spielte sie in über 900 Folgen von 1994 bis 1998 die gleiche Rolle.

In Folge 7.038 bringt sie nun als Jennifer Turner ihrem alten Freund Chris Weigel (Jan Ammann, 47) ein tierisches Geschenk mit. Sie arbeitet nämlich für eine Tierschutzorganisation auf Kreta und hat Hund Tzatziki im Gepäck. Doch anstelle es sich bei seinem neuen Besitzer gemütlich zu machen, verfolgt der freche Vierbeiner seine ganz eigenen Pläne.

(Zurück-)gekommen, um zu bleiben

Katrantzi freut sich sehr über ihr Comeback und will noch lange nicht wieder gehen. Sie sei "sehr glücklich darüber, wieder dabei zu sein", so die Schauspielerin. "Ich war ja vor einem Jahr schon zu Besuch, diesmal bleibe ich aber länger." Die Rolle der Tierschützerin kommt offenbar nicht von ungefähr, sie sieht sich schließlich auch privat als "Hundemensch". Sie habe auch selbst bis vor ein paar Jahren einen Labrador-Kleinmünsterländer-Mischling gehabt: "Phoebe. Der beste Hund der Welt!"

Auch Anknüpfungspunkte aus ihrer ersten "Unter uns"-Zeit findet die 48-Jährige noch. "Isabell Hertel ist die einzige Schauspielerin, die schon zu meiner Zeit gedreht hat", sagte sie. Aber bekannte Gesichter seien noch im Team, so etwa "in der Maske, beim Schauspielercoaching, im Bühnenbau und bei den Regisseuren", so Katrantzi.

Nach ihrem Engagement bei "Unter uns" spielte die Schauspielerin in Serien wie "Berlin, Berlin", "Hand aufs Herz" oder "Im Namen des Gesetzes" mit, mit der Komödie "Suck My Dick" feierte sie 2001 ihr Kinodebüt. Zehn Jahre lang war sie mit Oli P. (44) verheiratet, die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.