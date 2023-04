"Welcome to Derry"

"Welcome to Derry" "Es"-Prequel ohne Bill "Pennywise" Skarsgård

"Es" bekommt ein Prequel in Serienform - doch ohne Bill Skarsgård, der als Pennywise den Filmen seinen Stempel aufdrückte.

Bill Skarsgård (32) ist nicht an der "Es"-Prequelserie "Welcome to Derry" beteiligt - jedenfalls im Moment noch nicht. Das verriet der Schauspieler in einem Interview mit dem Journalisten Jake Hamilton. In den beiden "Es"-Kinofilmen von 2017 und 2019 verkörperte der Schwede noch den mörderischen Clown Pennywise - eine Inkarnation des namenlosen Bösen aus Stephen Kings (75) Roman.

Einen Rat für einen möglichen Nachfolger als Pennywise hat Bill Skarsgård aber: "Mache dein eigenes Ding. Habe Spaß", so der Darsteller, der gerade in "John Wick 4" zu sehen ist. "Was mir an dieser Figur gefallen hat, war, wie abstrakt sie ist"

"Welcome to Derry": Das steckt hinter dem "Es"-Prequel

"Welcome to Derry" erzählt die Vorgeschichte des Kinodoppelschlags von Andy Muschietti (49), der in den Jahren 1988 und 1989 beziehungsweise 2016 spielt. In der Verfilmung wie in Kings Vorlage geht es um eine böse Entität, die alle 27 Jahre die Kleinstadt Derry in Maine heimsucht - über Jahrhunderte hinweg.

Im Roman werden die früheren Terrorepisoden relativ ausführlich beschrieben, in den Verfilmungen konnten sie aus Zeitgründen nur angedeutet werden. "Welcome to Derry" soll das nun nachholen.

Andy Mushietti fungiert bei der HBO-Serie neben seiner Schwester Barbara Muschietti (51) und Jason Fuchs (36) als Showrunner. Stephen King hat dem Projekt seinen Segen gegeben. Ein Startdatum sowie die Darsteller stehen noch nicht fest.