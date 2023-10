"Wer stiehlt mir die Show?" startet in neue Staffel – diese Promis sind dabei

ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" startet in neue Staffel – diese Promis sind dabei

Der Starttermin für die sechste Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt steht fest: Ab dem 5. November laufen die neuen Folgen auf ProSieben. Das Quizformat ist erneut hochkarätig besetzt.

Das ProSieben-Format "Wer stiehlt mir die Show?" geht in die nächste Runde. Nun steht der Ausstrahlungstermin fest. Wie der Sender mitteilte, startet die sechste Staffel am Sonntag, 5. November um 20.15 Uhr. Dann fordern wieder drei Prominente sowie ein Zuschauer oder eine Zuschauerin Quizmaster Joko Winterscheidt heraus. Gezeigt werden sechs Folgen, die auch auf Joyn zu sehen sein werden.

"Wer stiehlt mir die Show?": Diese Promis sind dabei

Dieses Mal wollen Kabarettistin Hazel Brugger sowie die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz Joko Winterscheidt seinen Job als Moderator streitig zu machen. Sie seien "die drei heiligen Quizkönige im umgekehrten Sinne", zitierte der Sender Winterscheidt bereits im Mai zum Produktionsbeginn. "Also drei kurzgeistige Klappstühle ohne royalen Glanz. Was jetzt per se nichts Schlechtes sein muss."

TV-Stars So schräg starteten Joko und Klaas ihre Karrieren 1 von 19 Zurück Weiter 1 von 19 Zurück Weiter "Joko & Klaas gegen ProSieben" heißt ihre neuste Erfindung. Gewinnt ProSieben, müssen die beiden Aufgaben für den Sender erfüllen, gewinnen Joko und Klaas erhalten sie 15 Minuten Live-Sendezeit zur Primetime. Die erste Show entschieden Joko und Klaas für sich. Sie nutzten ihre Sendezeit am Mittwochabend für eine bemerkenswerte Aktion: Sie gaben drei Menschen Raum, die sich für die Themen Flüchtlingshilfe, Obdachlosigkeit und Kampf gegen Rechtsextremismus engagieren. Mehr

In der Show müssen sich die Herausforderer in acht Quiz-Kategorien mit Winterscheidt messen. Der Sieger gewinnt die Show und darf sie in der nächsten Folge nach seinen eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko Winterscheidt kämpft dann als Kandidat darum, seine Sendung wieder zurückzugewinnen. Das Finale wird erneut von Katrin Bauerfeind moderiert.

In den vergangenen Staffeln gehörten unter anderem Schauspieler Elyas M'Barek, Sänger Mark Forster und Entertainerin Anke Engelke zu den prominenten Quiz-Kandidaten. Alle Drei konnten Joko Winterscheidt besiegen und durften so ihre eigene Show gestalten. In Staffel fünf gelang es erstmals zwei Wildcard-Teilnehmern die Show zu gewinnen.