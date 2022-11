Diese Stars treten in der neuen Staffel an

Die fünfte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" startet im Frühjahr 2023. Die drei Promi-Kandidaten stehen schon jetzt fest.

Im Frühjahr 2023 startet die fünfte Staffel des ProSieben-Erfolgsformats "Wer stiehlt mir die Show?". Bereits jetzt steht fest, welche drei Promis im kommenden Jahr gegen Quizmaster Joko Winterscheidt (43) antreten werden. In den sechs neuen Folgen wollen Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (33), Rapper Sido (41) und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (33) dem Moderator die Show streitig machen. Das hat der Sender jetzt bekannt gegeben. Außerdem werden wieder Wildcard-Kandidaten gegen Winterscheidt antreten.

So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"

Der Hauptgewinn der Quizsendung "Wer stiehlt mir die Show?" ist die Moderation der folgenden Sendung. Drei Prominente und ein Wildcard-Kandidat oder eine Kandidatin versuchen in verschiedenen Spielen, Joko Winterscheidt seinen Job als Quizmaster streitig zu machen. Es gibt acht Quiz-Kategorien, die in drei Gewinnstufen unterteilt sind - nach jeder Stufe muss ein Kandidat oder eine Kandidatin die Show verlassen. Im Finale tritt die verbleibende Person direkt gegen Winterscheidt an. Wer gewinnt, darf die nächste Sendung moderieren.

In der letzten Staffel traten Schauspielerin Nilam Farooq (33), Musiker Olli Schulz (49) und Schauspieler Fahri Yardim (42) gegen Winterscheidt an. In Staffel drei nahmen es Anke Engelke (56), Mark Forster (39) und Riccardo Simonetti (29) mit dem Moderator auf. Bastian Pastewka (50), Shirin David (27) und Teddy Teclebrhan (39) waren in Staffel zwei dabei. In der ersten "WSMDS"-Staffel waren Thomas Gottschalk (72), Palina Rojinski (37) und Elyas M'Barek (40) zu sehen.

"Wer stiehlt mir die Show?" kann im deutschen Fernsehen überzeugen. 2022 wurde die Show bereits zum zweiten Mal mit dem Deutschen Fernsehpreis sowie einem Grimme-Preis ausgezeichnet. Wann genau die fünfte Staffel an den Start gehen wird, ist noch nicht bekannt.