"Wer stiehlt mir die Show?" Joko Winterscheidt verliert erneut seine Show – dieses Mal an einen Promi

Erneute Niederlage von Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?": Der Moderator muss seine Sendung zum ersten Mal in dieser Staffel an einen Promi-Kandidaten abgeben.

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" muss sich Moderator Joko Winterscheidt einmal mehr geschlagen geben. In Folge fünf der ProSieben-Sendung siegt im Finale mit Sido das erste Mal in dieser Staffel ein prominenter Kandidat und sichert sich seine erste eigene Show. Bisher gelang dies nur Wildcard-Kandidaten.

Neben Sido, Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz versuchte dieses Mal Wildcard-Kandidatin Judith, Quizmaster Joko Winterscheidt die Show zu stehlen. Die 25-Jährige amüsierte das Publikum und die Promi-Kandidaten mit einer besonderen Fähigkeit: Sie kann Pferde besamen. "Viele Fragen in meinem Kopf. Wie kam es dazu?", wollte Joko Winterscheidt wissen. Die Psychologie-Studentin erzählte daraufhin von ihrem Vater, der sich als Tierarzt auf die Besamung von Pferden spezialisiert hat. Sie würde regelmäßig mithelfen. "Deswegen kann ich das", sagte Judith.

Eine Anekdote der ganz anderen Art packte Bill Kaulitz aus. Er berichtete, dass er seinen 18. Geburtstag gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom im Heide-Park in Soltau gefeiert und dafür den kompletten Freizeitpark gemietet hat. Weil der Hype um die Band Tokio Hotel damals so groß war, konnten die Brüder nicht unerkannt den Park besuchen. Joko Winterscheidt reagierte sehr erstaunt und wollte wissen, wie viel der Spaß Bill gekostet habe. Der konterte: "Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, die Gage hier würde das nicht covern, das kann ich dir schon mal sagen!"

Sido gewinnt das Finale gegen Joko

In der Show schied als Erste Jasna Fritzi Bauer, dann Wildcard-Kandidatin Judith aus. In Gewinnstufe drei der Sendung kam es so zum Duell zwischen Sido und Bill Kaulitz, Sido schaffte es schließlich ins Finale und gewann auch das gegen Joko.

Damit sichert er sich die erste eigene Moderation im Staffelfinale in Folge sechs. Sidos Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" ist am 26. März 2023 (20.15 Uhr auf ProSieben oder vorab auf Joyn Plus) zu sehen.