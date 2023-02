Am Sonntag führt das erste Mal eine Wildcard-Kandidatin durch "Wer stiehlt mir die Show?". Das hat die 26-jährige Helena Sigal geplant.

Das erste Mal in der Geschichte von "Wer stiehlt mir die Show?" ist Joko Winterscheidt (44) von einer Wildcard-Kandidatin geschlagen worden. Theaterschauspielerin Helena Sigal (26) aus Berlin wird nun am kommenden Sonntag die Moderation übernehmen. Das scheint die 26-Jährige aber noch gänzlich realisiert zu haben.

"Manchmal kommt das und dann bin ich richtig aufgeregt und auch gespannt, wie es im Fernsehen aussehen wird und wie die Reaktionen sein werden. Manchmal bin ich dann aber auch wieder total entspannt. Das ist ein sehr irritierendes Gefühl, das ich so nicht kenne", verrät sie im Interview mit dem Privatsender.

Die Vorbereitungen seien in vollem Gange, allerdings stecke hinter so einer Show auch "viel Arbeit", was Helena "niemals gedacht" hätte. Ihre Ideen seien bei ProSieben aber stets auf offene Ohren gestoßen. "Ich könnte mir keinen schöneren ersten Fernsehmoment vorstellen", freut sich die 26-Jährige auf ihr TV-Debüt. Demnach könnten sich sowohl die Zuschauenden als auch die Promis auf viele Überraschungen und "unerwartete Sachen" freuen.

"Wer stiehlt Helena die Show?" am Sonntag

Ob Joko Winterscheidt seine Show zurückerobert oder ob Bill Kaulitz (33), Sido (42) oder Jasna Fritzi Bauer (34) das Moderations-Zepter in die Hand bekommen, ist am Sonntagabend ab 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen.