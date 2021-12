Wird Günther Jauch bald einen dreifachen Millionär küren? In einer "WWM"-Eventwoche haben Kandidaten bald die Chance auf diese Höchstsumme.

Günther Jauch (65) könnte sich bald mit einem "Wer wird Millionär?"-Kandidaten dreifach freuen. Die RTL-Quizshow ruft im Januar eine Eventwoche aus, bei dem drei Millionen Euro an Gewinn möglich sind, wie der Sender am Mittwoch (8. Dezember) mitgeteilt hat.

Finale Regeln nicht bekannt

In "Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche" wird in vier Folgen um die nie dagewesene Rekordsumme gespielt. Der Startschuss fällt am Montag, 3. Januar (20:15 Uhr), mit einer zweistündigen Ausgabe, die eine reguläre "Wer wird Millionär?"-Sendung sein wird. Zwei weitere Folgen in diesem Modus präsentiert Günther Jauch am Dienstag und Mittwoch (4. und 5. Januar, jeweils ab 20:15 Uhr).

In den drei Folgen von Montag bis Mittwoch müssen die Teilnehmenden für den Einzug ins Finale mindestens 16.000 Euro erspielt haben. In der letzten Folge am Donnerstag (6. Januar) werden sie von Günther Jauch in die Regeln des großen Finales eingeführt und erhalten ein Angebot, das sie zum dreifachen Millionär machen könnte.