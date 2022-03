Der gesamte Abend des ESC-Vorentscheids steht in diesem Jahr unter dem Motto "Wir helfen - Gemeinsam für die Ukraine".

Am 4. März wird sich entscheiden, welche Künstlerinnen oder Künstler Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) in Italien vertreten. Der Freitagabend soll aber nicht einfach nur leichte Unterhaltung bieten. "Wenn gegen die Ukraine Krieg geführt wird, können wir nicht gleichzeitig den Eurovision Song Contest und die Freundschaft in Europa feiern, ohne klar Stellung zu beziehen", erklärt ARD-Programmdirektorin Christine Strobl (50) in einer Mitteilung. "An diesem Abend muss die Solidarität mit der Ukraine und die Hilfe für die Menschen dort an erster Stelle stehen."

Daher stehe das Programm unter dem Motto: "Wir helfen - Gemeinsam für die Ukraine". Ingo Zamperoni (47) führt ab 20:15 Uhr im Ersten, in den Dritten Programmen der ARD, in ONE, auf "eurovision.de" und in der Mediathek durch eine gleichnamige, 45-minütige Sendung. Zamperoni wird unter anderem mit Ukrainerinnen und Ukrainern sowie mit Helferinnen und Helfern sprechen. Beantwortet werden fragen wie: "Wie kann ich helfen?" Zudem werde zum Spenden aufgerufen.

Der Vorentscheid folgt im Anschluss

"Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" folgt dann im Anschluss um 21 Uhr. Hier wird sich zeigen, ob die britisch-deutsche Musikerin Emily Roberts (28), die Wahl-Wienerin Felicia Lu (26), Promispross Malik Harris (24), Newcomer Eros Atomus (20), das Koblenzer Duo Maël & Jonas oder Nico Suave & Team Liebe siegreich sein werden. Der Gewinner-Act wird dann beim ESC-Finale am 14. Mai in Turin für Deutschland auf der Bühne stehen. Durch das Programm führt Barbara Schöneberger (47). Als Gäste werden unter anderem ESC-Siegerin Conchita (33), Moderator Thomas Hermanns (58) und der Komiker Bülent Ceylan (46) erwartet.