von Laura Stunz "Wonka" erzählt die Vorgeschichte von "Charlie und die Schokoladenfabrik". Der nun veröffentlichte Trailer gibt erste Einblicke in die heiß ersehnte Verfilmung mit "Dune"-Star Timothée Chalamet in der Hauptrolle.

Jede Menge Schokolade, reichlich Magie und kleine Männchen, die den Namen "Oopma, Loompa" tragen: Mit "Charlie und die Schokoladenfabrik" entführte uns Star-Produzent Tim Burton im Jahr 2005 in die magische Welt von Willy Wonka. Knapp 18 Jahre nach dem Release des Fantasy-Hits hat Warner Bros. einen Weiterdreh der zuckrigen Schokoladenwelt produziert, der die Vorgeschichte des großen Süßwarenherstellers Wonka erzählt. Jetzt wurde der erste Trailer zu "Willy Wonka" veröffentlicht, der vielversprechende Einblicke in den heiß ersehnten Fantasy-Film gibt.

"Wonka" mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle

Im Prequel zu "Charlie und die Schokoladenfabrik" schlüpft "Dune"-Star Timothée Chalamet in die Rolle des jungen und erfinderischen Willy Wonka, die in der Original-Verfilmung von "Fluch der Karibik"-Star Johnny Depp gespielt wird. Bereits 2018 stand die Verfilmung der Vorgeschichte im Raum. Das Produktionsteam sagte damals, es wolle die Frage beantworten, wie Wonka zu dem geheimnisvollen, verschlossenen Schokoladenhersteller werden konnte, der er im Hauptfilm ist. Auch Tanz- und Gesangseinlagen seien geplant.

Timothée Chalamet als junger Willy Wonka. © Screenshot YouTube @Warner Bros. DE

Der Trailer zeigt: Wie auch Depp fügt sich Chalament in die jüngere Variante der eigensinnigen, kreativen Persönlichkeit Wonkas ein, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Man sieht den 27-Jährigen im lila Samt-Mantel, Zylinder und mit Gehstock agieren – den ikonischen Look, den Zuschauer bereits aus dem Hauptfilm kennen. Er macht sich auf den Weg, um sich seinen Traum einer eigenen Süßwarenfabrik zu erfüllen. Und auch wenn die Branche hart umkämpft ist und zunächst keiner an ihn glaubt, geht er los, um die beste Schokolade der Welt zu entwickeln.

Bildgewaltige Szenen und magische Wesen

Man sieht Wonka im Dschungel auf der Suche nach der perfekten Kakaobohne, erhält Einblicke in die Anfangszeit der Schokoladenfabrik und erfährt, wie er seine fleißigen Helferlein, die Oompa-Loompas, kennenlernt. Und der Trailer zeigt, dass eines der ikonischen Wesen von Hollywood-Star Hugh Grant verkörpert wird. Als kleingewachsenes Männlein mit orangener Haut und grünen Haaren zeigt sich Grant in seiner bisher wohl ungewöhnlichsten Rolle – und legt in einem Glas eine originelle Tanzeinlage hin. Die ersten Szenen wirken bildgewaltig, detailliert und kommen mit den gewohnt verspielten Fantasy-Charakter daher, so wie man die bunte Wonka-Welt in Erinnerung hat.

Willy Wonka spricht im Trailer mit einem Oopma, Loompa, der von Hugh Grant verkörpert wird. © Screenshot YouTube @Warner Bros. DE

"Charlie und die Schokoladenfabrik" basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Roald Dahl. Der erste Film entstand im Jahr 1971 in Form eines Musicals mit Hollywood-Star Gene Wilder in der Hauptrolle, 34 Jahre später erfand Warner Bros. die geheimnisvolle Märchenwelt dann mit Johnny Depp als Willy Wonka neu. Die Adaption von Burton, der mit Depp bereits mit Blockbustern wie "Edward mit den Scherenhänden", " Ed Wood " oder "Sleepy Hollow" große Erfolge feierte, wurde für zahlreiche Oscars nominiert und spielte rund 475 Millionen US-Dollar ein.

Im Prequel übernimmt "Paddington"-Regisseur Paul King die Regie. Neben Chalamet und Grant sind in dem Film unter anderem noch "Keanu"-Darsteller Keegan-Michael Key, "The Crown"-Schauspielerin Olivia Colman und "Mr. Bean" Rowan Atkinson zu sehen.

"Willy Wonka" erscheint am 14. Dezember 2023 in den deutschen Kinos.

Quelle: "Screenrant", WarnerBros.