von Samira Debbeler Körpersekrete, Sex, Drogenexzesse : Wer sich "Wrong – unzensiert" anschaut, darf vor unangenehmen Szenen nicht zurückschrecken. Die erste Staffel kam gut an – nun steht die Fortsetzung in den Startlöchern. Für alle, die "Wrong – unzensiert" noch nicht kennen, erklärt der stern, was das ist und verrät, was Serienmacher und Hauptdarsteller über Staffel 2 sagen.

David, Titus und Melisa nehmen nach einer durchfeierten Nacht einen Obdachlosen mit nach Hause. Der durchgefrorene Mann darf bei ihnen übernachten. Klingt zunächst nach einer guten Tat, gäbe es da nicht einen skurrilen Grund für das soziale Engagement. Melisa hat den Mann aus Versehen angepinkelt. Aus Mitleid darf er auf dem Boden des WG-Flurs schlafen. Doch damit nicht genug: Die Freunde schlachten ihre scheinbar gute Tat auf Instagram aus, um sich bei den Followern beliebt zu machen – bis am Ende alles auffliegt. Es ist eine von vielen Szenen aus Staffel 1, die ein schauderndes Gefühl von Fremdschämen auslösen.

Was ist "Wrong – unzensiert"?

"Wrong - unzensiert“ startete im März vergangenen Jahres auf der Streaming-Plattform RTL+ und richtet sich vor allem an junge Zuschauer. Die Comedy-Serie erzählt die Geschichte einer chaotischen Hamburger Wohngemeinschaft. Ein Kamerateam hält den alltäglichen Wahnsinn der Bewohner und Besucher fest. Immer wieder manövrieren sich die Protagonisten in Situationen, die nur schief gehen können. In Interviewsequenzen erzählen sie dann von ihren Untaten.

Das Konzept dürfte einigen Serienjunkies bekannt vorkommen: Eine fiktive Geschichte, die wie eine Dokumentation anmutet – Mockumentary genannt. Auch die deutschen Erfolgsserien "Die Discounter" (Amazon Prime) und "Stromberg" (Netflix) funktionieren nach diesem Prinzip. Regisseur David Helmut, der in seiner Serie auch die Rolle des David spielt, sagt: "Serien wie 'Stromberg' und die Art des Humors haben mich inspiriert, 'Wrong - unzensiert' zu machen".

"Heutzutage muss eine Grenze überschritten werden"

Generell habe sich der Anspruch der Zuschauer an Humor verändert, so der 36-Jährige. "Wir werden von den Streaming-Anbietern mit Serien und Filmen überschwemmt. Vieles, was man sieht, hat man schon gesehen. Heute muss man eine Grenze überschreiten, um den Zuschauer emotional zu berühren”, sagt er. Doch warum kommen ausgerechnet schaurig-schöne Fremdschäm-Szenen bei den Zuschauern so gut an?

Die Hamburger Psychologin Christine Geschke kennt die Antwort. "Viele schauen sich diese Serien gerne an, weil man hier eine Art Selbsterfahrung machen kann", sagt Geschke. "Man macht eine interessante Grenzerfahrung, die keine wirklich unangenehmen Konsequenzen für einen selbst hat.“ Es könne auch ein Kick sein, sich diesen schmerzhaft lustigen Gefühlen für einen Moment auszusetzen.

Peinliche Situationen am Set

Doch nicht nur für die Zuschauer sind die Szenen von "Wrong - unzensiert" manchmal unangenehm. Melisa Dobrić erzählt von einer Drehsituation in der 2. Staffel, die ihr selbst etwas peinlich war. "Ich hatte eine Szene mit einem Typen, in der ging es um sein Geschechtsteils. Sowas ist mir grundsätzlich peinlich", verrät sie. "Mich selbst zu blamieren, ist kein Problem. Aber wenn andere involviert sind, finde ich das schon schwierig", sagt die 30-Jährige. Als Melisa spielt sie eine der Hauptrollen in "Wrong - unzensiert".

Niclas G. Icewood und Melisa Dobrić in einer Szene der zweiten Staffel "Wrong – unzensiert" © RTL

Dobrić ist Podcasterin, Model und auch im echten Leben eine bekannte Influencerin. Auf Instagram überzeugt sie rund 106.000 Follower mit ihrer frechen, lockeren Art. Sie tanzt albern im Schlabberlook vor der Kamera und zeigt unverblümt Ausschnitte aus ihrem Privatleben. Grundsätzlich ist ihr selten etwas peinlich, deshalb passt die Serie so gut zu ihr. Über Staffel 2 verraten Dobrić und Regisseur David Helmut: "Es wird emotionaler. Die Serie gewinnt dadurch an Tiefe."

Was man schon verraten darf: In der 2. Staffel glaubt Melisa, die große Liebe gefunden zu haben, David und Lena bleiben das (Alb-)Traumpaar On-Off. Nico muss endlich lernen, sich selbst zu lieben. Dennis' Cousine Mona ist genauso schräg wie er selbst und Titus kämpft gegen seine Liebes- und Sexsucht.

Die 2. Staffel von "Wrong - unzensiert" startet am 21. Februar auf RTL+.