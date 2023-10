"X-Factor: Das Unfassbare" feiert 2023 sein 25. Jubiläum der deutschen Erstausstrahlung. RTLzwei zeigt zu diesem Anlass eine neue Folge.

Anfang November 1998 wurde "X-Factor: Das Unfassbare" erstmals bei RTLzwei ausgestrahlt. Zum 25. Jubiläum der bekannten Mystery-Serie wird der Sender eine neue Folge am Sonntag, 29. Oktober um 20:15 Uhr zeigen. Die Episode ist nach Ausstrahlung 30 Tage lang bei RTL+ verfügbar und wird danach im Premium-Bereich zu finden sein. Die neue Ausgabe wartet neben dem altbekannten Moderator Jonathan Frakes (71) mit einigen bekannten Schauspielern auf.

Dem Publikum werden erneut fünf Mystery-Kurzgeschichten präsentiert und es kann bis zur Auflösung am Ende der Folge miträtseln, ob diese erfunden oder (angeblich) wahr sind. Im "Hotel des Grauens" wird Manu Bennett (54, "Spartacus - Gods of the Arena") in der Rolle als Rezeptionist zu sehen sein. In "Der Fleisch-Regen von Kentucky" übernimmt Danny Trejo (79, "Sons of Anarchy") die Rolle als Sheriff. Bei "Rote Augen" handelt es sich um eine Neuauflage eines "X-Factor"-Klassikers über eine rotäugige Nanny. Die Idee zur Geschichte "Der Kontrolleur" stammt von den "Geschichten aus dem Altbau"-Podcastern Josch Kliemann und Christoph Wellenbrock. Eine weitere Story wird mit dem Titel "Ehre unter Dieben" angekündigt.

Dreh trotz Streik

Die neue Folge gehört zu einer neuen Staffel mit acht Folgen, die in den USA produziert wurden. Im September gab RTLzwei bekannt, dass die Episoden in und um Los Angeles trotz des Hollywood-Streiks entstehen konnten. "RTLzwei und die Produktionspartner sind nicht Mitglieder des US-Branchenverbands AMPTP und deshalb keine Partei in dieser Auseinandersetzung. Wir drehen mit einer Ausnahmegenehmigung der Schauspielergewerkschaft und empfinden deren Forderungen als insgesamt gerechtfertigt," erklärte Gerhard Putz von RTLzwei.

Als weitere Stars der neuen Folgen wurden dabei unter anderem Richard Karn (67) aus "Hör mal, wer da hämmert", "Starship Trooper"-Darsteller Casper van Dien (54) und der ehemalige Kinderstar Corey Feldman (52, "Stand by Me", "Die Goonies") genannt.