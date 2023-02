"Yellowstone" könnte ein Spin-off mit Matthew McConaughey bekommen. Die Zukunft von Kevin Costner bei der Serie soll dagegen ungewiss sein.

Matthew McConaughey (53) soll sich in Verhandlungen mit "Yellowstone"-Mitschöpfer Taylor Sheridan (52) über eine Spin-off-Serie befinden. Das berichtet das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Eine Einigung gebe es dem Bericht zufolge aber noch nicht. Sollte ein Deal zustande kommen, könnte der Schauspieler der Star einer neuen Serie werden, die im "Yellowstone"-Universum spielt.

Zuvor hatte "Deadline" spekuliert, dass man bei Paramount Network angeblich in Betracht ziehen könnte, die erfolgreiche Hauptserie "Yellowstone" vorzeitig zu beenden. Der Grund: Es soll Terminprobleme mit Hauptdarsteller Kevin Costner (68) geben. Die TV-Show läuft seit 2018.

Über die angeblichen Umbrüche rund um die Serie erklärte Paramount Network laut "The Hollywood Reporter": "Wir haben keine Neuigkeiten zu berichten. Kevin Costner ist ein großer Teil von 'Yellowstone' und wir hoffen, dass dies noch lange so bleiben wird. Dank des brillanten Verstandes von Taylor Sheridan arbeiten wir ständig an Franchise-Erweiterungen dieser unglaublichen Welt, die er aufgebaut hat. Matthew McConaughey ist ein phänomenales Talent, mit dem wir gerne zusammenarbeiten würden."

Serie bringt Costner viel Geld ein

Kevin Costner spielt in der Serie den Patriarchen John Dutton und gewann kürzlich den Golden Globe als bester Schauspieler für diese Rolle. Der Hollywood-Star soll für sein Engagement in "Yellowstone" angeblich 1,3 Millionen Dollar (umgerechnet 1,2 Millionen Euro) bekommen - pro Folge. Damit zählt er zu den am besten bezahlten TV-Schauspielern, wie "Variety" im vergangenen Jahr berichtete.

Paramount hat im Dezember die beliebte "Yellowstone"-Prequel-Serie "1923" mit Harrison Ford (80) und Helen Mirren (77) an den Start gebracht. Sie wurde bereits um eine zweite Staffel verlängert. Paramount+ hatte zuvor schon die Prequel-Serie "1883" mit Tim McGraw (55), Faith Hill (55) und Sam Elliott (78) in den Hauptrollen veröffentlicht.