Joe Goldberg (Penn Badgley) nimmt in Großbritannien eine neue Identität an.

Die Serie "You - Du wirst mich lieben" gehört zu den beliebtesten Netflix-Produktionen. Am 9. Februar erscheint die vierte Staffel.

Fast eineinhalb Jahre mussten Fans der Netflix-Serie "You - Du wirst mich lieben" auf eine neue Staffel warten. Am 9. Februar ist es soweit: Der charmante Serienmörder Joe Goldberg, gespielt von Penn Badgley (36), kehrt mit der vierten Staffel der beliebten Serie zurück. Das sind die wichtigsten Fakten, um nahtlos in das Bingewatching einzusteigen.

Was bisher passiert ist...

Aufgepasst, wer die ersten drei Staffeln noch nicht gesehen hat! Es folgen Spoiler.

Nachdem Joe Goldberg erst in New York und anschließend Los Angeles gestalkt, gedatet und gemordet hatte, schien er in Love Quinn (Victoria Pedretti, 27) sein perfektes Gegenstück gefunden zu haben. Sie starteten in der dritten Staffel als frisch verheiratete Eltern in einem Vorort San Franciscos ein neues Leben. Doch schnell musste der Buchhändler feststellen, dass auch seine Ehefrau Leichen im Keller hatte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nach einem Flirt Joes mit Nachbarin Natalie tötete Love diese aus Eifersucht.

Das Liebesglück des Ehepaares begann zu bröckeln. Eine Paartherapie konnte nicht verhindern, dass Joe für die Bibliothekarin Marienne (Tati Gabrielle, 26) eine neue Obsession zu entwickeln begann. Unterdessen verwickelte sich Love in eine Affäre mit Theo, dem Sohn der toten Natalie. Die neuen Beziehungen des Paares endeten verhängnisvoll. Love warnte Marienne vor ihrem mordenden Ehemann und rief sie zur Flucht auf. Im dramatischen Finale der dritten Staffel erkannten Joe und Love das Ende ihrer Ehe an. Love versuchte ihren Ehemann zu töten, der kam ihr allerdings zuvor und injizierte ihr das für ihn vorgesehene Gift. Joe fälschte seinen eigenen Tod und hinterließ einen Suizidbrief seiner Ehefrau, in der sie alle begangenen Morde gestand. Sein bisheriges Leben ließ Joe Goldberg spurenlos in San Francisco zurück. In der finalen Szene brach er unter dem neuem Namen Nick nach Paris auf, um die geflüchtete Bibliothekarin Marianne zu finden.

London's calling: Neue Heimat und neuer Name für Joe Goldberg

Für die neue Staffel verlässt der charmante Serienkiller erstmals die Vereinigten Staaten. Paris war offenbar kein langer Aufenthaltsort für ihn. Wie Netflix im September 2022 bekannt gegeben hat, wird die vierte Staffel in der englischen Hauptstadt London spielen. Ein neuer Ort bedeutet auch einen neuen Deckname für den Buchenthusiast. Aus dem ehemaligen New Yorker Buchhändler Joe Goldberg wird in Großbritannien Universitätsprofessor Jonathan Moore.

Extra Geduldsprobe für Fans der Serie

Der Hunger nach neuen Folgen von "You - Du wirst mich lieben" wird für Fans nicht sofort vollständig gestillt werden. Denn die vierte Staffel ist zweigeteilt. Die ersten fünf Folgen erscheinen am 9. Februar. Für die restlichen fünf müssen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer einen weiteren Monat gedulden. Diese veröffentlicht Netflix erst am 9. März.

Das wissen wir über die vierte Staffel

Dem Trailer der vierten Staffel nach zu urteilen, erwartet das "You"-Publikum ein überraschender Twist in London. Denn ausgerechnet Serienkiller Joe wird in den neuen Folgen zum Detektiv. Der sogenannte "Eat the Rich Killer" treibt in Englands Hauptstadt sein Unwesen und hat es offenbar auf den privilegierten sozialen Kreis rund um Joe abgesehen. Showrunnerin Sera Gamble erklärte dem Netflix-Magazin "Tudum": "Wie ihr wisst, beschäftigt sich jede Staffel mit einer neuen Stadt und einer neuen 'You' [Person Joes Begierde]. Die vierte Staffel, die in London spielt, versetzt Joe in einer ganz anderen Art von Thriller: einem Whodunit Murder Mystery."

Neben Penn Badgley ist Tati Gabrielle die einzige Schauspielerin, die sicher in der neuen Staffel in ihrer Rolle als Marienne zurückkehren wird. Wird Joe das Herz der alleinerziehenden Mutter für sich gewinnen können? Oder lenkt ihn Kate, gespielt von Charlotte Ritchie (33), als neue Obsession von Marienne ab? Fest steht: Der Hauptcharakter der Thrillerserie möchte beweisen, dass er "kein schrecklicher Mann" ist und sein neues Leben genießen, gab Gamble preis. Der geheimnisvolle Mörder in der Stadt, der auch Joe auf der Spur zu sein scheint, könnte dieses neue Leben gefährden. Wird Joe dem Mörder auf die Spur kommen? Und welche blutigen Spuren hinterlässt er selbst auf dem Weg dorthin?

Könnten John Stamos oder Jenna Ortega zurückkehren?

Nicht jede Person, die Joe Goldbergs Geheimnis bisher auf die Spur gekommen ist, wurde dafür mit dem Tod bestraft. Diese Tatsache scheint für die vierte Staffel relevant zu werden. Könnte eine Person aus Joes Vergangenheit ihm das Handwerk legen? Auf den sozialen Medien diskutieren Fans schon vor Staffelstart Theorien über den mysteriösen Gegenspieler aus dem Trailer.

Eine der Personen, die ein Motiv auf Rache haben könnte, ist Dr. Nicky aus Staffel eins. Der Psychotherapeut gespielt von John Stamos (59) wurde für Joes Mord an Ex-Freundin Beck verantwortlich gemacht. Zuletzt sah man Dr. Nicky deswegen in Haft sitzen. Könnte er einen Weg gefunden haben, um trotzdem Rache an Joe auszuüben? Eine Szene in Staffel zwei implizierte, dass er mittlerweile weiß, wer Becks eigentlicher Mörder war.

"You"-Fans beschäftigt außerdem seit dem Ende der zweiten Staffel die Frage: Wie ging es mit Ellie, gespielt von Jenna Ortega (20), weiter? Zur Erinnerung: Die von Eifersucht geleitete Love Quinn ermordete Ellies Schwester Delilah, nachdem diese erkannte hatte, dass Joe ein Mörder war. Daraufhin nahm Joe Ellies Schicksal in die Hände. Er half ihr zu flüchten und schickte ihr seitdem regelmäßig Geld für ihr neues Leben. Ellie weiß, dass ihre Schwester ohne Joe noch am Leben wäre und sie selbst kein Leben auf der Flucht führen müsste. Könnte das ein Motiv für Rache an dem Serienkiller sein? Fans würden sich offenbar sehr über eine Rückkehr des "Wednesday"-Stars freuen.

Ausgeschlossen ist eine Rückkehr nicht. In der dritten Staffel fand Ortegas Charakter bereits kurz Erwähnung. Showrunnerin Sera Gamble sagte im Interview mit "E! News": "Wir wollten [damit] klar machen, dass sie immer noch da draußen ist und sie fundamental eine Art Bedrohung für Joe repräsentiert, da sie genau weiß wer und was er ist und was er getan hat."