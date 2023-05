Am Wochenende beginnt die neue "ZDF-Fernsehgarten"-Saison. Diese Gäste begrüßt Andrea "Kiwi" Kiewel zum Auftakt.

Der "ZDF-Fernsehgarten" startet am kommenden Sonntag (7. Mai) ab 12 Uhr in eine neue Saison. Auch dieses Jahr führt Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (57) an insgesamt 19 Sonntagen durch die beliebte TV-Show, bei der wieder zahlreiche Promis und Musikstars dabei sein werden.

Zum Auftakt geben sich die Comedy-Stars Bülent Ceylan (47) und Matze Knop (48) sowie TV-Patissier Christian Hümbs (41) die Ehre. Für musikalische Unterhaltung sorgen Giovanni Zarrella (45), die Prinzen, Wolkenfrei alias Vanessa Mai (31), Loona (48), Joey Heindle (29), Haiducii (45) und Alexander Eder (24).

Diese Stars kommen zur zweiten Show

Bei der zweiten Ausgabe am 14. Mai werden die beiden Darts-Profis Max Hopp (26) und Gabriel Clemens (39) gegeneinander antreten, Elmar Paulke (53) kommentiert das Match. Außerdem kommt ESC-Legende Peter Urban (75), um das große Finale vom Vorabend (13. Mai) zu diskutieren. Für Musik sorgen Stars wie Maite Kelly (43), Nino de Angelo (59), Ben Zucker (39), AnNa R. (53), Sonia Liebing (33) und das Ensemble des Musicals "Romeo & Julia - Liebe ist alles".

Das Programm der Saison 2023

Darüber hinaus gibt das ZDF weitere Mottos der diesjährigen Shows bekannt. Geplant sind Themen wie Garten Games, Tiergarten und Flohmarkt. Aber auch musikalische Schwerpunkte wie Schlagerparty, Discofox, Mallorca, Rock im Garten und Schlagerfestival stehen auf dem Programm. Am 21. Mai läuft die Retrofolge "80er meets 90er" und in der Abschlussfolge am 24. September dreht sich einmal mehr alles um das Oktoberfest.