Sebastian Lege nimmt in drei neuen Folgen seines Formats "ZDFbesseresser" erstmals auch Restaurants unter die Lupe.

Sebastian Lege (44) deckt erneut die Methoden der Lebensmittelindustrie auf - erstmals auch in Restaurants. Der Koch und Produktentwickler nimmt sich in den neuen Folgen seiner Dokureihe "ZDFbesseresser: Sebastian Lege deckt auf" am 14. März um 20:15 Uhr im ZDF "Die Tricks der Asia-Restaurants" vor. Eine Woche später, am 21. März, folgen zur Primetime "Die Tricks der deutschen Restaurants".

Asia-Imbiss und heimische Küche

Für die Asia-Restaurants nimmt er verschiedene Imbisse unter die Lupe. Dabei testet der Koch Gerichte wie Frühlingsrollen oder beliebte Nudelboxen. Doch leider sind oft vorgefertigte Produkte im Einsatz - nur so können überhaupt mehr als 100 Gerichte auf einer Speisekarte stehen. In vielen asiatischen Restaurants wird Entenfleisch angeboten, doch Lege zeigt auch hier die Schattenseiten. Denn oft leidet bei der Zubereitungsmethode das Tierwohl - und die Küchentradition. Bei deutschen Restaurants sieht es nicht viel besser aus. Einige locken zwar mit Hausmannskost, doch dann landen Fertigprodukte auf dem Teller.

Doch bevor Lege die Restaurants auf Herz und Nieren prüft, deckt er am 28. Februar "Die Tricks von Haribo, Ferrero & Co" auf. Dabei baut er Süßigkeiten nach und zeigt unter anderem, wie günstig Ferrero Raffaello hergestellt wird. Zudem nimmt er unter die Lupe, wie viele tierischen Produkte in den Leckereien enthalten sind.

Alle drei Dokus sind bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar.