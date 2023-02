"Zeit Verbrechen" gehört zu den beliebtesten Kriminalpodcasts in Deutschland. Jetzt wird das Format verfilmt.

Fans des Kriminalpodcasts "Zeit Verbrechen" haben Grund zur Freude. Denn das beliebte Format der beiden "Zeit"-Journalisten Sabine Rückert (62) und Andreas Sentker (59) wird demnächst als fiktionale Serie über die Bildschirme laufen. Das hat die Verlagsgruppe jetzt bekannt gegeben. Vier Filme werden exklusiv für den Streamingdienst Paramount+ von X Filme produziert. Jeder Streifen ist dabei von einem Fall aus dem Podcast inspiriert. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen und sollen noch bis Ende Juni andauern.

Vier Filme, vier Regisseure

Jeder Film bekommt dabei einen eigenen Regisseur oder Regisseurin: Faraz Shariat (29), Helene Hegemann (31), Mariko Minoguchi (geb. 1988) und Jan Bonny (44) wurden verpflichtet. Für die Drehbücher haben sie teilweise mit Autoren und Autorinnen zusammengearbeitet, unter anderem mit Raquel Dukpa, Paulina Lorenz, Esther Preußler und Jan Eichberg. Als Produzenten sind "Babylon Berlin"-Macher Uwe Schrott und Jorgo Narjes mit an Bord.

"Ich bin sehr glücklich, dass wir uns für die X-Filmer und für Paramount+ entschieden haben. Ich bin sicher, dass es ihnen gelingt, die aufwändig recherchierten Kriminalgeschichten der 'Zeit'-Redaktion - die ja die Grundlage für dieses Projekt sind - wunderbar in Spielfilme zu übersetzen", wird Sabine Rückert in der Pressemitteilung zitiert. "Jeder der vier Filme verfolgt einen ganz eigenen Erzählansatz und verspricht eine außergewöhnliche Umsetzung, die nicht nur Fans des Podcasts in ihren Bann ziehen wird", versprechen Jorgo Narjes und Uwe Schrott.

Darum geht's in "Zeit Verbrechen"

Im April 2018 ging der Podcast "Zeit Verbrechen" an den Start. Dabei werden Kriminalfälle besprochen, die auf Recherchen von Sabine Rückert oder anderen Reporterinnen und Reportern der Zeitung "Die Zeit" beruhen. Zusammen mit Andreas Sentker führt die stellvertretende Chefredakteurin durch das Format. "Zeit Verbrechen" gehört zu den beliebtesten deutschsprachigen Podcasts und wurde 2020 mit dem Deutschen Podcast Preis ausgezeichnet.