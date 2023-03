Anne Ratte-Polle (M.), Lea van Acken und Anton Dreger in "Zwei Seiten des Abgrunds".

Auf RTL+, Warner TV Serie, HBO Max und später auch bei VOX: Krimifans dürfen sich mit "Zwei Seiten des Abgrunds" auf eine neue Serie freuen.

RTL+ bringt seine nächste Serieneigenproduktion an den Start. "Zwei Seiten des Abgrunds" startet am 8. Mai 2023 auf dem Streamingdienst. Alle sechs Folgen des Krimis sind ab diesem Datum auf einen Schlag auf der Plattform der RTL-Gruppe verfügbar. Das gab RTL in einer Pressemitteilung bekannt.

Auf RTL+, Warner TV Serie, HBO Max - und später im Free-TV

Das Besondere an der Ausstrahlung von "Zwei Seiten des Abgrunds": Die Serie geht zeitgleich auf drei Plattformen an den Start. Neben dem Streaming auf RTL+ läuft die Serie linear im Pay-TV bei Warner TV Serie (früher TNT Serie). Die erste Koproduktion von RTL und Warner Bros. Discovery läuft dort jeweils montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen.

Dritter im Bunde ist HBO Max. Der in Deutschland nicht verfügbare Streamingdienst, der im Sommer in Discovery+ aufgehen wird, kümmert sich um die internationale Ausstrahlung. Auch hier kommen die Episoden montags im Doppelpack.

Im Free-TV soll "Zwei Seiten des Abgrunds" ebenfalls noch im Mai laufen. VOX wird die Ausstrahlung laut RTL "zeitnah" übernehmen. Ein genauer Termin steht aber noch nicht fest.

"Zwei Seiten des Abgrunds": Die Story des neuen RTL+-Krimis

Im Mittelpunkt von "Zwei Seiten des Abgrunds" steht die Wuppertaler Polizistin Luise Berg (Anne Ratte-Polle, 49). Bei einem Routineeinsatz in einem Baumarkt erlebt sie einen Schock. Sie sieht den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter. Dennis Opitz (Anton Dreger, 27) wurde nach sieben Jahren frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen.

Als weitere Morde geschehen, verdächtigt Luise den scheinbar geläuterten Dennis. Doch niemand glaubt ihr. Dann gerät ihre jüngere Tochter Josi (Lea van Acken, 24) ins Visier von Dennis.