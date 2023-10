"Micky Maus", "Alice im Wunderland" oder "Der König der Löwen" – die Liste von Disneys Filmklassikern ist lang und erfolgreich. Vor rund 100 Jahren – am 15. Oktober 1923 – gründete der damals 21-jährige Walt Disney genau jene Firma, die nur wenig später zu einem der erfolgreichsten Entertainment-Imperien emporsteigen sollte.

Sieben der zehn erfolgreichsten Filme gehen auf Disney zurück

Mit lediglich 500 Dollar seines Bruders Roy in der Hand gelang dem Trickfilmzeichner in der Garage seines Onkels das, was man wohl als den "Amerikanischen Traum" bezeichnen kann. Sein Unternehmen wurde über Nacht zum Riesenerfolg, zählt 100 Jahre später mit einem Umsatz von 74,8 Milliarden US-Dollar noch immer zu den fünf größten Medienkonzernen der Welt. Disney ist einer der führenden Strippenzieher im US-amerikanischen Filmgeschäft und darf sieben der zehn erfolgreichsten Filme aller Zeiten sein Eigen nennen. Abseits dieser Hits kennt vermutlich jeder mindestens einen, wenn nicht alle der mittlerweile über 60 Originalproduktionen.

Nostalgie pur: Die zehn erfolgreichsten Disney-Filme – berechnet aus den Einschaltquoten und den durchschnittlichen Publikumsbewertungen – zeigt die obige Fotostrecke.

Quelle:"Play Like Mum"

