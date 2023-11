Tatsächlich… Liebe

Zehn äußerst romantische Geschichten verweben sich am Weihnachtsabend zu einer. Während Hugh Grant sich als britischer Premierminister in ein "einfaches" Mädchen, das ihm den Tee serviert, verliebt, sucht ein Schriftsteller in Südfrankreich Ruhe und findet Liebe. Daneben versucht ein abgeschriebener Sänger verzweifelt, mit einer weihnachtlichen Coverversion von "Love is all around" ein Comeback zu schaffen, ein trauender Witwer sieht seinem Sohn beim ersten Verliebtsein zu und der Sandwichjunge Colin hofft, in den Staaten die große Liebe zu finden – um nur einige der Handlungsstränge zu nennen. Bis heute zählt "Tatsächlich… Liebe" zu den beliebtesten Weihnachtsfilmen überhaupt und wird Jahr für Jahr zelebriert – kein Wunder, bietet er die ideale Mischung aus Kitsch, Humor und Romantik.

Tatsächlich… Liebe" ist auf Amazon Prime Video und RTL+ im Stream abrufbar.

