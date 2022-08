Am 31. August jährt sich der Todestag von Prinzessin Diana zum 25. Mal. Ihre Söhne William und Harry werden wohl nicht gemeinsam trauern.

Die Brüder Prinz William (40) und Prinz Harry (37) werden Berichten zufolge den 25. Todestag ihrer Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), nicht gemeinsam verbringen. Die Ex-Frau von Prinz Charles (73) starb am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris. William und Harry sowie ihre Familien hätten sich stattdessen dafür entschieden, getrennt zu trauern, berichtet "The Telegraph".

Keine öffentlichen Auftritte

Der Herzog von Cambridge und der Herzog von Sussex sollen sich darauf verständigt haben, dass es keine öffentlichen Auftritte anlässlich des Todestages von Diana mehr geben wird. Im Jahr 2017, beim 20. Jahrestag, sah das noch anders aus. Die beiden Brüder besuchten damals unter anderem den Garten, der zu Dianas Gedenken auf dem Grundstück des Kensington Palasts, ihrem Wohnsitz, errichtet wurde. Zudem legten sie Blumen vor dem Palast nieder.

Seit der Enthüllung einer Statue ihrer verstorbenen Mutter am 1. Juli 2021 sollen Prinz William und Prinz Harry nicht mehr persönlich miteinander gesprochen haben. An diesem Tag wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden. Die Statue steht im Sunken Garden des Kensington Palastes

Prinz Harry hofft auf einen Tag "voller Erinnerungen"

Erst vor Kurzem sprach Prinz Harry im Rahmen eines Events über den Todestag seiner Mutter. "Kommende Woche jährt sich der Todestag meiner Mutter zum 25. Mal und sie wird ganz sicher niemals vergessen werden", sagte er laut eines Berichts des britischen "Independent". Er hoffe, dass es ein Tag "voller Erinnerungen an ihre unglaubliche Arbeit" werde - und voller Liebe dafür, wie sie diese verrichtet habe.