Am 26. August 1994, also vor genau 25 Jahren, veröffentlichte The Kelly Family ihr Erfolgsalbum "Over the Hump" - der Startschuss für eine Megakarriere. Es war die erste Platte, die die musikalische Familie nicht auf der Straße verkaufte, sondern regulär im Handel zu haben war. Vier Wochen lang hielt sich "Over the Hump" daraufhin auf Platz eins der deutschen Charts, 53 Wochen lang stand das Album in den Top Ten und wurde allein in Deutschland etwa 2,5 Millionen Mal verkauft.

Mit den berühmten Songs "An Angel", "Why Why Why", "Roses of Red" und "First Time" gehört es zu den meistverkauften Musikalben Deutschlands. Auf ihrer großen Jubiläums-Tour wird The Kelly Family nun das gesamte Album zum ersten Mal live und in der Reihenfolge der Original-Tracklist spielen. Die "25 Years Over The Hump"-Arena-Tournee startet im November.

Hype um Teenie-Idole

Im Erfolgsjahr 1994 bestand The Kelly Family aus den neun Geschwistern Kathy (56), John (52), Patricia (49), Jimmy (48), Joey (46), Barby (44), Paddy (41), Maite (39) und Angelo Kelly (37). Vor allem der damals 16-jährige Paddy und sein zwölfjähriger Bruder Angelo wurden zu Teenie-Idolen. Der Hype, der in den 90er Jahren um The Kelly Family entstand, war enorm. So wurde um das Kölner Hausboot, in dem die hippieähnliche Familie lebte, im Jahr 1995 eine Mauer errichtet, weil Fans ihren Idolen nahekommen wollten und auf dem Gelände rundherum campierten. Auch vor dem späteren Wohnsitz Schloss Gymnich übernachteten 1998 Horden junger Mädchen.

Nach dem Tod von Vater Daniel Kelly im Jahr 2002 wurde es ruhiger um The Kelly Family. Sie musizierte nur noch in variierender Besetzung, einige Mitglieder strebten Solokarrieren an und gründeten eigene Familien. Nach mehrjähriger Pause gelang 2017 jedoch das erfolgreiche Comeback: Kathy, Paul (55), John, Patricia, Jimmy, Joey und Angelo Kelly treten seitdem wieder gemeinsam auf. Ihr erstes Comeback-Konzert war innerhalb von Minuten ausverkauft, weswegen zwei weitere Auftritte initiiert wurden, die ebenfalls nach kurzer Zeit ausverkauft waren.

Der Erfolg geht weiter

13 Jahre nach ihrer letzten Album-Veröffentlichung präsentierte The Kelly Family ihren Fans im März 2018 das Album "We Got Love", das es aus dem Stand auf Platz eins der deutschen Charts schaffte. Die anschließende Tour war mit etwa 400.000 Zuschauern komplett ausverkauft. "Was wir auf dieser Tour erlebt haben, war einfach einmalig. Fans von jung bis alt, Eltern mit ihren Kindern, aber auch unglaublich viele neu gewonnene Fans - sie alle haben mit uns Abend für Abend das Leben und die Musik zelebriert. Gemeinsam haben wir gelacht, getanzt, geweint und gefeiert", erinnert sich The Kelly Family.

Wegen der großen Nachfrage spielte die Familie noch weitere Open-Air-Konzerte für die "We Got Love"-Tour im Mai und Juni 2019, unter anderem in der Berliner Waldbühne und am Domplatz in Erfurt. Auch in den sozialen Medien ist The Kelly Family angekommen: Immer wieder teilt die Familien-Band Fotos ihrer ausverkauften Konzerte und hält die Fans auf dem Laufenden.

Große "Over the Hump"-Tour

Am 22. November startet die Tour zum 25. Jubiläum des erfolgreichen Albums "Over the Hump". The Kelly Family spielt 41 große Arena-Konzerte in ganz Europa, 34 davon allein in Deutschland. Bereits im Februar dieses Jahres gab die Band auf Instagram bekannt, dass schon 70 Prozent aller Tickets für die Tour vergriffen seien. Die Konzerte in Schwerin, Leipzig und Magdeburg seien mittlerweile bereits ausverkauft. In den Hallen in Mannheim, Chemnitz, Frankfurt, Berlin und München seien zudem nur noch einzelne Plätze frei, gab The Kelly Family kürzlich via Facebook bekannt.

Seit über 40 Jahren macht The Kelly Family nun zusammen Musik - von Straßenmusikern wurden die Mitglieder zu Stars auf der Bühne. Im ersten Teil ihrer "Over the Hump"-Konzerte werden sie zum ersten Mal das Album live und in der Reihenfolge der Tracklist spielen. Der zweite Teil besteht dann aus den größten Hits ihrer Bandgeschichte. Darunter sind "auch einige Songs, die unseren Fans sehr am Herzen liegen", kündigte The Kelly Family an.