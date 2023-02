Sehen Sie im Video: "Die erotischste Stimme Deutschlands" – Das wurde aus Susi aus "Herzblatt".

















Sie war die Mutter aller Datingshows im deutschen TV: Die ARD-Sendung "Herzblatt". Jetzt kommt der Showklassiker zurück, allerdings mit neuem Namen und auf einem neuen Sender. Eins hat sich aber nicht geändert, aus dem Off spricht immer noch sie: Susi Müller. Die Moderatoren kamen und gingen, doch die Stimme, die von Medien auch "Deutschlands erotischste Stimme" genannt wurde, blieb. Vor 35 Jahren lief die erste Ausgabe mit Rudi Carrell, fast 20 Jahre prägte sich Müllers Stimme in die Köpfe der Zuschauer ein. Jetzt hat die Datingshow ihre neue Heimat bei SAT.1 gefunden. "Dating Game – Wer soll dein Herzblatt sein" wird moderiert von Jörg Pilawa.

Aber wo war die berühmte Stimme in der Zwischenzeit? "Ich arbeite nach wie vor als Sprecherin und bin da sehr gut beschäftigt" sagte sie im Interview mit Sat.1. "Es sind ganz unterschiedliche Sachen dabei – von Werbespots bis zu Bedienungsanleitungen oder als Stimme für Navigationsgeräte. Dazu kamen Hörbücher, Engagements bei TV-Sendern oder Gastmoderationen."

