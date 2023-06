von Amelie Graen Er rollt und rollt durch Bochum, fast jeden Tag, seit 35 Jahren: der "Starlight Express". Zum 35. Geburtstag des Lieblingsmusicals der Deutschen hat sich der stern auf Spurensuche hinter die Kulissen begeben: Wie ist die Faszination zu erklären?

Farah Liss rast über den roten Teppich im Foyer. Die 24-Jährige, blondes Haar und breites Lächeln, steht noch nicht lange auf den Skates, wie alle hier die Rollschuhe nennen, aber das sieht man ihr nicht an. Drei Monate hatte sie, zu lernen, wie man sich so auf den Rollen bewegt, als seien es die eigenen Füße. Mittlerweile trägt sie die Skates sechs Tage die Woche von neun bis 18 Uhr, rauscht wie die anderen Darsteller in die Kantine, mit einem Tablett auf dem Arm durch den Flur und auf die Toilette. "Das ist ein bisschen schwierig", lacht sie, "auf der Toilette rollt man immer hin und her."