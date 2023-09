Das 50. Thronjubiläum von König Carl Gustaf steht an. Was sich die Schweden haben einfallen lassen, verrät Adelsexpertin Julia Melchior.

Mit dem Tod seines Großvaters Gustav VI. Adolf (1882-1973) am 15. September 1973 bestieg der heutige König Carl XVI. Gustaf (77) den schwedischen Thron. Am Freitag jährt sich dieser Tag zum 50. Mal und das soll groß gefeiert werden. Was der Palast geplant hat, verrät Adelsexpertin und Dokumentarfilmerin Julia Melchior im Interview mit spot on news. Zuerst erklärt sie aber eine verblüffende Parallele innerhalb der Königsfamilie, denn auch Prinz Daniel (49) der Ehemann von Kronprinzessin Victoria (46), feiert an diesem Tag.

König Carl Gustaf feiert am 15. September sein 50-jährges Thronjubiläum. Was ist das Besondere an dem Datum?

Julia Melchior: Der Tag seines Jubiläums selbst, der 15. September, ist auch der 50. Geburtstag von Prinz Daniel. Als Carl Gustaf 1973 den Thron bestieg, ist Daniel auf die Welt gekommen - nicht nur das Datum stimmt überein, sondern auch das Jahr. Die große Aufmerksamkeit gilt an diesem Tag aber dem König. 50 Jahre Staatsoberhaupt - das ist eine beachtliche Bilanz für Carl Gustaf und ein in Schweden historisch einmaliges Jubiläum. Kein König saß in der 1000-jährigen Geschichte des Königreichs länger auf dem schwedischen Thron als er.

Wie wird gefeiert? Was sind die Highlights?

Melchior: Es wird über mehrere Tage gefeiert, hoch offiziell und auch etwas privater. Am Abend vor dem Thronjubiläum, also am 14. September, laden Carl Gustaf und Silvia zu einem privaten Abendessen in ihre Residenz, Schloss Drottningholm. Der Jubiläumstag selbst wird dann sehr feierlich mit einem Dankgottesdienst eröffnet und endet mit einem großen Bankett im Palast. An beiden Tagen sind auch königliche Gäste aus den anderen Königshäusern geladen. Am Samstag feiert die Königsfamilie mit den Schweden. Es wird eine Kutschfahrt durch Stockholm geben und im Anschluss ein Open-Air-Konzert am Fuße des Palasts. Das Thronjubiläum wird als nationales Fest schon sehr groß gefeiert.

Welche Rolle wird Daniels Geburtstag im offiziellen Ablauf spielen?

Melchior: Daniels Geburtstag wird sicherlich in einer Rede erwähnt werden und in der Familie wird er natürlich auch gefeiert. Aber der 50. Geburtstag von Prinz Daniel spielt an dem Tag in der Öffentlichkeit keine Rolle.

Ist das Thronjubiläum erst jetzt ein Thema oder war es das auch schon im Laufe des Jahres?

Melchior: Das ganze Jahr steht unter dem Eindruck des goldenen Jubiläums. Carl Gustaf und Silvia haben seit Jahresbeginn alle 21 Provinzen besucht. Ich selbst war dabei, als sie mit dem Jubiläumszug in einem historischen Wagon nach Uppsala kamen. Tausende säumten die Straßen und hießen ihr Königspaar willkommen. Auf diese Weise hat die ganze Bevölkerung am Jubiläum teilgenommen.

Mit welchen royalen Gästen rechnen Sie?

Melchior: Da es ein Thronjubiläum ist, wird mit der Nation gefeiert, an deren Spitze der König vor 50 Jahren getreten ist. Dennoch werden die Königsfamilien aus Dänemark und Norwegen mitfeiern und das gleich mit beiden Generationen, also Königs- und Thronfolgergeneration. Die drei skandinavischen Monarchien haben eine gemeinsame Geschichte und verstehen sich mit Finnland und Island als eine Einheit, die über das Geographische hinausgeht. Darum werden auch die Staatschefs von Finnland und Island erwartet.

Wie beliebt ist König Carl Gustaf als Monarch derzeit in der schwedischen Bevölkerung?

Melchior: Er ist mit steigendem Alter immer beliebter geworden. Er ist nicht der Großvater der Nation, wie man das zum Beispiel bei König Harald V. in Norwegen wahrnimmt. Diese tiefe emotionale Bindung zu Carl Gustaf haben die Schweden nicht. Es ist eher so, dass Carl Gustaf an der Spitze dieser traditionsreichen Institution Teil der schwedischen Identität ist. Der rote Faden, weil er schon so lange da ist und seine Aufgabe sehr routiniert erfüllt. Es ist generell ein typisches Phänomen, dass die Könige und Königinnen mit den Jahren an Rückhalt zulegen. Das konnte man auch bei der Queen sehen.

Für Royals ist das Altern also positiv?

Melchior: Ja, das stimmt wohl. Solange sie keine Fehler machen. Carl Gustaf hat auf jeden Fall mit dem Alter gewonnen. An Souveränität und Popularität. Und das genießt er auch sichtlich. Früher hatte man den Eindruck, dass er sich nicht wohlfühlt in seiner Rolle. Das ist heute ganz und gar nicht mehr der Fall.

Sondersendung und Dokumentationen

Der feierliche Umzug durch Stockholm wird am 16. September von 14:15 Uhr bis 15:35 Uhr live im Ersten gezeigt. Einen umfassenden Rückblick auf die gesamten Feierlichkeiten anlässlich des schwedischen Thronjubiläums gibt es dann abends (ab 19:25 Uhr) in einer ZDF-Sondersendung mit Moderatorin Christina von Ungern-Sternberg und Adelsexpertin Julia Melchior.

Mehr Wissenswertes und spannende Hintergrundinformationen zum Jubilar und den skandinavischen Königshäusern erfahren Interessierte in den neuen Dokumentationen "Mein Vater, der König - Carl Gustaf und Victoria von Schweden" und "Mein Mann, der Kronprinz - Die Thronfolger in Norwegen und Dänemark" von Julia Melchior. Beide sind in der ZDF-Mediathek zu finden.