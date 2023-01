50 Cent und sein guter Freund Eminem arbeiten offenbar an einer Serien-Umsetzung des erfolgreichen Rap-Films "8 Mile".

Mehr als 20 Jahre ist es her, dass das semi-autobiografische Drama "8 Mile - Jeder Augenblick ist eine neue Chance" von und mit Rapper Eminem (50) die weltweiten Kinos eroberte. In der Sendung "Big Boy TV" hat nun Kollege 50 Cent (47) ausgeplaudert, dass er gemeinsam mit Eminem an einer Adaption des Streifens in eine TV-Serie tüftle. "Ich werde '8 Mile' ins Fernsehen bringen", verspricht Curtis James Jackson III alias 50 Cent und löst damit Begeisterungsstürme bei seinem Gesprächspartner aus.

Demnach befinde sich 50 Cent in regem Austausch mit seinem Freund und Kollegen Eminem. "Ich finde, es sollte für sein Vermächtnis gemacht werden", führt er weiter aus. Ihm schwebe eine ähnlich moderne Neuinterpretation vor, wie sie unlängst in Form der Dramaserie "Bel-Air" erschienen ist. Die Peacock-Produktion hatte der Handlung aus der Sitcom "Der Prinz von Bel-Air" mit Will Smith (54) einen neuen, ernsten Anstrich verliehen.

50 Cent kennt das TV-Business

In der Tat könnte 50 Cent der perfekte Mann für eine TV-Umsetzung von "8 Mile" sein. Er kennt sich nicht nur bestens mit der Rap-Szene aus, sondern ist auch als Produzent und Schauspieler im TV-Business aktiv. Die langlebige Serie "Power" (2014-2020) hat er mitproduziert und darin eine der Hauptrollen verkörpert. Das Serienformat wolle er in Bezug auf "8 Mile" nutzen, um die Möglichkeit zu haben, "viel mehr Details zeigen und anbieten zu können".

50 Cents Ankündigung kommt nur wenige Tage nachdem ein Star des Films, Schauspieler Mekhi Phifer (48), wenig optimistisch über eine mögliche Fortsetzung von "8 Mile" gesprochen hatte. "Es wird nicht passieren", sagte der 48-Jährige diesbezüglich dem Portal "TMZ". Manchmal sei es am besten, die Klassiker in Ruhe zu lassen. Gespräche über einen Nachfolger hätten nie stattgefunden. Zwar könnte ein Sequel grundsätzlich interessant sein, allein was die Story betrifft, so Phifer. Aber er würde nicht mitspielen wollen und bezweifle, dass es Hauptdarsteller Eminem würde. Von dessen Serien-Absichten mit 50 Cent scheint auch Phifer nichts geahnt zu haben.