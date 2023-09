Schweden feiert seinen König: Carl Gustaf sitzt seit 50 Jahren auf dem Thron. Zum Jubiläum wohnte er einer Wachablösung bei.

Die schwedischen Royals feiern gemeinsam mit dem Volk am heutigen Freitag und am morgigen Samstag ein großes Jubiläum. König Carl Gustaf (77) hat nach dem Tod seines Großvaters Gustav Adolf (1882-1973) vor 50 Jahren den Thron bestiegen. Unter anderem wohnte der König mit seiner Familie am Mittag einer feierlichen Wachablösung am Stockholmer Schloss bei.

Die Royals fanden sich auf dem Balkon ein, um unter anderem auch das Volk zu grüßen. Neben Carl Gustaf und seiner Ehefrau, Königin Silvia (79), gaben sich unter anderem auch ihr Sohn Carl Philip von Schweden (44) mit seiner Ehepartnerin Sofia (38) die Ehre. Natürlich durften auch Kronprinzessin Victoria (46) mit Prinz Daniel (50) sowie Madeleine von Schweden (41) und ihr Mann Chris O'Neill (49) nicht fehlen. Auch der Nachwuchs war mit Victorias Tochter Estelle (11) sowie Sohn Oscar (7) dabei.

Weiter zeigten sich daneben Finnlands Präsident Saul Niinistö (75) mit seiner Ehefrau Jenni Haukio (46) sowie der isländische Präsident Thorlacius Johannesson (55) mit seiner Ehepartnerin Eliza Reid (47) - genauso wie etwa auch Norwegens König Harald (86), Königin Margrethe II. (83) von Dänemark, Kronprinz Frederik von Dänemark (55) und Kronprinzessin Mary (51).

Das steht bei den Feierlichkeiten zum Thronjubiläum noch an

Zuvor wurde der Tag mit einem Gottesdienst zu Ehren Carl Gustafs in der königlichen Kapelle eröffnet. Am Abend soll es ein festliches Bankett geben. Schon am Vorabend hatten die Royals die Königsfamilien aus Dänemark und Norwegen zu einem privaten Abendessen auf Schloss Drottningholm geladen.

"Es wird über mehrere Tage gefeiert, hoch offiziell und auch etwas privater", hatte Royal-Expertin Julia Melchior vor Beginn der Feierlichkeiten der Nachrichtenagentur spot on news erklärt. "Am Abend vor dem Thronjubiläum, also am 14. September, laden Carl Gustaf und Silvia zu einem privaten Abendessen in ihre Residenz, Schloss Drottningholm. Der Jubiläumstag selbst wird dann sehr feierlich mit einem Dankgottesdienst eröffnet und endet mit einem großen Bankett im Palast. [...] Am Samstag feiert die Königsfamilie mit den Schweden. Es wird eine Kutschfahrt durch Stockholm geben und im Anschluss ein Open-Air-Konzert am Fuße des Palasts. Das Thronjubiläum wird als nationales Fest schon sehr groß gefeiert."