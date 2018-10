Die Personality-Doku von Vox, "6 Mütter", geht Anfang 2019 in die dritte Runde. Entertainerin und Vierfach-Mutter Ute Lemper (55) ist erneut Gastgeberin und empfängt in den neuen Folgen Schauspielerin Sila Sahin (32), Designerin Sarah Kern (50), Unternehmerin Jessica Stockmann (51), Schauspielerin Anouschka Renzi (54) sowie Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Steinfurt (39), wie der Sender mitteilte. In der Show geben die Frauen Einblicke, wie sie "Nachwuchs, Beziehung, Job und ihre eigene Prominenz unter einen Hut bekommen".

Sila Sahin ist gerade zum ersten Mal Mama geworden. In "6 Mütter" spricht sie "über die Schwangerschaft und über ihre Sorgen nach einer Fehlgeburt", heißt es vorab. Modedesignerin Sarah Kern gibt offenbar in der Show Einblicke in ihren Neustart mit ihren zwei Söhnen im Ausland. Jessica Stockmann pendelt mit ihren zwei Töchtern zwischen Monaco und Hamburg.

Anouschka Renzi und ihre 20-jährige Tochter befinden sich laut Vox unterdessen in einem Abnabelungsprozess und lassen die Zuschauer daran teilhaben. Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Steinfurt spricht über ihre Hausgeburt im Schloss.