"Unter uns" feiert Folge Nummer 7.000. Zu diesem Jubiläum dürfen sich Fans der Daily auf ein paar Highlights freuen.

Jubiläum für "Unter uns"! Seit 28 Jahren läuft die RTL-Serie von UFA Serial Drama: Am 28. November 1994 feierte die erste Folge TV-Premiere, am 23. November 2022 um 17:30 Uhr kommt nun die 7.000 Folge. Daher zeigt RTL eine große Jubiläumswoche vom 21.11. bis 25.11.2022 - auf RTL+ laufen die Folgen bereits sieben Tage früher.

Zu sehen geben soll es dann einige "Gänsehautmomente", heißt es über die Jubiläumswoche: Sina (Valea Scalabrino) und Bambi Hirschberger (Benjamin Heinrich) freuen sich auf ihre große, jedoch bereits zweite Traumhochzeit nach der Scheidung vor ein paar Jahren, die mit der ganzen Schillerallee gefeiert werden soll.

Die neu zugezogene Jurastudentin Stella Richter (Bettine Langehein) wird von der Euphorie mitgerissen, plötzlich aber von ihrer Vergangenheit eingeholt, so die Vorabmeldung: Ihr manipulativer Ex Marcel Geiss (Manuel Klein) taucht ebenfalls in der Schillerallee auf. Um von ihm loszukommen, hatte Stella ihren Tod vorgetäuscht. Doch Marcel hat Stella aufgespürt und bedroht nun Sina mitten in den Hochzeitsvorbereitungen mit einer Waffe. Sein perfider Plan: Stella soll ihn heiraten oder er tötet Sina!

Die Fakten zum Jubiläum

"Unter uns" legte zu Beginn einen Frühstart hin, wie UFA Serial Drama zum Jubiläum auch verrät. Eigentlich sollte die Serie am 2. Januar 1995 auf Sendung gehen. Zum gleichen Zeitpunkt habe die ARD aber ihre Serie "Verbotene Liebe" angekündigt. So sei "'Unter uns' kurzerhand auf den 28. November 1994 vorverlegt" worden. Der Serienname sei zunächst nur ein Arbeitstitel gewesen, doch am Ende habe es "nichts Treffenderes" gegeben und man blieb dabei.

In der Serie, die täglich von montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+ läuft, starteten auch bekannte Schauspieler ihre Karrieren, darunter Wayne Carpendale (45), Svenja Jung (29), Wolfram Grandezka (52), Diana Staehly (44) oder Marco Girnth (52). Der Mitteilung zufolge lassen 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie über 20 Schauspielerinnen und Schauspieler wöchentlich sechs neue "Unter uns"-Folgen in zwei großen Studios und dem mehrere hundert Quadratmeter großen Außenset der Schillerallee in Köln-Ossendorf entstehen.