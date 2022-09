Queen Elizabeth II.: Sieben Bücher und Bildbände über ihr erfülltes Leben

Queen Elizabeth II., das dienstälteste Staatsoberhaupt der Welt, ist eingeschlafen. In Millionen Herzen wird die Queen in Erinnerung bleiben. Doch nicht nur da. Unzählige Bücher und Bildbände sind in ihrer langen Regentschaft entstanden. Hier einige Highlights.

Queen Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Die Monarchin verstarb friedlich auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland, wie der Palast am Abend des 8. September 2022 mitteilte. Sie war Staatsoberhaupt von Großbritannien und Nordirland und mehr als einem Dutzend weiterer Staaten, darunter Kanada, Neuseeland und Australien. Mit ihrem Tod geht eine Ära zu Ende.

Queen Elizabeth II. bestieg den britischen Thron 1952 und war damit das dienstälteste Staatsoberhaupt der Welt. Ihr Nachfolger auf dem Thron ist König Charles III.. Queen-Enkel Prinz William (40) rückt zum Thronfolger auf. Nummer zwei in der Thronfolge ist nun der 9-jährige Prinz George, der älteste Sohn von William und Herzogin Kate.

Queen Elizabeth II.: Biografien, Bildbände und mehr

Über kaum eine Persönlichkeit wurden so viele Bücher geschrieben und veröffentlicht wie über Königin Elizabeth II.. Vom opulenten Bildband "Her Majesty" über dutzende Biografien bis hin zu Büchern für Kinder, die das Leben der weltweit beliebten und geschätzten Monarchin erzählen. Die folgenden sieben Werke über das Leben von Queen Elizabeth II. sind nur eine kleine Auswahl.

1. Queen Elizabeth II. und die königliche Familie. Ein Leben für die Krone

Zur Feier des 95. Geburtstags von Queen Elizabeth II. zollt dieser Bildband der nun verstorbenen Königin Tribut. Über 400 Abbildungen und Porträts präsentieren das außergewöhnliche Leben von Queen Elizabeth II. und der britischen Königsfamilie: von der Entstehung des Hauses Windsor Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute. Dazu gibt es exklusive private Einblicke in das Leben der britischen Royals. Hier gibt's den Bildband.

2. Her Majesty: A Photographic History

Im Dienste des Empire: Ihre Majestät Königin Elisabeth II. – 1926 geboren, 1947 verheiratet und 1953 zur Königin gekrönt – erfüllt ihre Pflichten seit über sechs Jahrzehnten. Dieser opulente Bildband feiert ihre bemerkenswerte königliche Karriere mit einer hochglanzpolierten Ausgabe von Her Majesty, einer prachtvollen Sammlung von Fotos aus ihrem öffentlichen und privaten Leben. Das Buch voller Glanz und Glamour, Kitsch und Kultur schildert Elisabeths erstaunliche Lebensgeschichte von den frühen Jahren der Königin bis zu ihren jüngsten Staatsbesuchen und Empfängen. Hier gibt's den Bildband.

3. Queen of Our Times: Das Leben von Elizabeth II.

Das Pflichtbewusstsein der Queen war legendär, ihr Leben stand mehr als 70 Jahre im Dienst der Krone. Sie repräsentierte das Ende des Koloniezeitalters, die Werte einer langen Partnerschaft, stille Zuversicht in herausfordernden Zeiten und vieles mehr. Was wird ihr Vermächtnis sein? Robert Hardman legt mit Queen of Our Times ein ebenso umfangreiches wie intimes Porträt vor, taucht tief in die jüngere englische Geschichte und das Leben von Elizabeth II. ein. Das Insiderwissen des englischen Hofexperten findet international Beachtung, er steht persönlich mit den Royals in Verbindung und zählt zum inneren Kreis des Palasts. Eine Jahrhundertbiografie. Hier gibt's das Buch.

4. A Celebration in Photographs of the Queen's Life and Reign

Queen Elizabeth II. war die dienstälteste Monarchin in der Geschichte Englands des Vereinigten Königreichs. Sie prägte das Leben vieler Briten und wurde weltweit geschätzt. Die frühere BBC Korrespondentin Jennie Bond feiert in diesem Bildband das außergewöhnliche Leben einer besonderen Persönlichkeit. Hier gibt's den Bildband.

5. Andrew Morton: The Queen

Andrew Morton berichtet viele Jahre als Korrespondent über die Königliche Familie. Im Februar 1983 traf er die Queen und ihren Mann, den Duke of Edinburgh, zum ersten Mal. Auf der Königlichen Yacht "Britannia" in der San Diego Bay. Diese Tage haben sein Leben verändert, schreibt Morton in der Einleitung von "Queen". Morton berichtet in 14 Kapiteln (eines davon ist mit "Good Evening, Mr. Bond" überschrieben) über weitere Begegnungen und Erinnerungen. Hier geht's zum Buch. (Hinweis: Nur in englischer Sprache verfügbar)

6. My Husband and I: The Inside Story of the Royal Marriage

Für Fans der Netflix-TV-Serie "The Crown" ist diese Story ein Muss. Ingrid Seward hat die Queen und den Duke of Edinburgh über viele Jahrzehnte begleitet und häufig getroffen. In "My Husband and I: The Inside Story of the Royal Marriage" gibt sie vorher kaum bekannte Einblicke in das Leben eines Ehepaars, das 74 Jahre Seite an Seite verbrachte. Das 320 Seiten starke und teilweise illustrierte Buch erschien im November 2018. Es ist nur in englischer Sprache verfügbar. Hier gibt's das Buch.

7. Little People Big Dreams: Queen Elizabeth II.

Die von Silke Kleemann ins Deutsche übersetzen Ausgabe der Kinderbuchreihe "Little People, Big Dreams" erzählt von der eindrucksvollen Lebensgeschichte von Queen Elizabeth II.. Auch in ihrem Leben begann alles, als sie noch klein war: mit großen Träumen. Auf 32 von Melissa Lee Johnson großartig illustrierten Seiten erfahren Kinder ab vier Jahren, wie aus einem zehnjährigen Mädchen eine mutige und entschlossene Frau wurde. Wie sie mit 25 Jahren die Krone aufgesetzt bekam und mehr als 70 Jahre die königliche Familie Englands zusammengehalten und viele Millionen Menschen auf der ganze Welt inspiriert hat. Hier gibt's das Buch.

