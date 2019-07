Nach der Doku-Reihe "6 Mütter", in der Promi-Mütter wie unter anderem Dana Schweiger (51), Sila Sahin (33) oder Sarah Kern (51) Einblicke in ihre Kindererziehung gaben, sind nun die Töchter dran! Wie ist es, als Tochter eines berühmten Elternteils aufzuwachsen? Am heutigen Dienstag startet VOX die neue, dreiteilige Personality-Doku "7 Töchter" (20:15 Uhr). Gastgeberin ist Laura Karasek (37), die als Tochter des verstorbenen Bestseller-Autors Hellmuth Karasek (1934-2015) selbst einen großen Namen trägt.

Gastgeberin Laura Karasek

Die Autorin und Moderatorin startete erst jüngst ihre TV-Karriere. Seit Anfang Juli moderiert sie die neue Talkshow "Laura Karasek - Zart am Limit" immer donnerstags auf Jan Böhmermanns angestammten Sendeplatz auf ZDFneo. Zuvor arbeitete die Mutter von dreijährigen Zwillingen sechs Jahre als Prozessspezialistin in einer Wirtschaftskanzlei. 2012 erschien ihr erster Liebesroman "Verspielte Jahre". "Nur Mutter oder nur Schriftstellerin sein, könnte ich nicht", gibt die 37-Jährige im Gespräch mit spot on news zu. "Ich bin sehr hektisch und sehr rastlos".

Karasek ist stolz auf ihren berühmten Namen: "Ich finde es schön, was mein Vater gemacht und gearbeitet hat, was er mir beigebracht hat. Das einzige, was mich manchmal stört, ist, darauf reduziert zu werden", gibt sie zu. Ein Umstand, den wohl alle Protagonistinnen in "7 Töchter" bestens kennen. Diese Promi-Töchter sind noch dabei.

Elena Carrière

Elena Carrière (22) ist die Tochter des Schauspielers Mathieu Carrière (68) und gewährt bei "7 Töchter" Einblicke in ihr Leben als Model und Social-Media-Influencerin. Die gebürtige Hamburgerin wurde 2016 durch die Modelshow "Germany's next Topmodel" bekannt. Damals belegte sie zwar nur den zweiten Platz, startete aber eine erfolgreiche Karriere. Heute gehört sie mit fast einer halben Million Followern zu den Top-Influencern in Deutschland und arbeitet auch international als Model.

Caroline Bosbach

Caroline Bosbach (29) ist die Tochter des Politikers und Rechtsanwalts Wolfgang Bosbach (67). Sie studierte Wirtschaftskommunikation an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Nach ihrem Abschluss ist sie in der freien Wirtschaft tätig, bevor sie Anfang 2018 berufsbedingt nach Frankfurt zieht. Dort arbeitet sie als Marketing- und Strategie-Beraterin in einer PR- und Kommunikationsagentur. Nebenbei ist sie als freiberufliche Moderatorin für Politik und Wirtschaft tätig.

Cheyenne Ochsenknecht

Model Cheyenne Ochsenknecht (19) hat nicht nur einen berühmten Elternteil: Neben ihrem Vater, dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht (63), steht auch ihre Mutter Natascha Ochsenknecht (54) im Rampenlicht. Im Gegensatz zu ihren prominenten Brüdern Jimi Blue (27) und Wilson Gonzalez (29), schlägt sie nicht den frühen Weg in die Schauspielerei ein. Nach dem Abschluss der 10. Klasse konzentriert sich Cheyenne Ochsenknecht voll und ganz auf ihre Modelkarriere. Aktuell steht sie bei sieben international arbeitenden Modelagenturen unter Vertrag und ist regelmäßig beruflich in Mailand, Paris und New York unterwegs.

Lili Paul-Roncalli

Lili Paul-Roncalli (20) ist die Tochter des "Circus Roncalli"-Chefs Bernhard Paul (72). Die 20-Jährige steht als Artistin nicht nur selbst seit ihrer Kindheit im Scheinwerferlicht, sondern soll auch mal die Nachfolgerin ihres Vaters werden. Nebenbei absolviert Lili Paul-Roncalli ihre schulische Ausbildung mithilfe einer Privatlehrerin, die sie auf den Reisen begleitet. Ihren Realschulabschluss bestand die junge Artistin über ein Fernstudium mit der Note 1,6. Nun ist ihr nächstes Ziel das Abitur.

Lilith Becker

Lilith Becker (19), Tochter von Schauspieler Ben Becker (54), Nichte von Schauspielerin Meret Becker (50) und Enkelin von Otto Sander (1941-2013), möchte in die Fußstapfen ihrer Familie treten, aber zugleich ihren eigenen Weg gehen. Auch wenn sich die 19-Jährige in vielen Punkten stark von ihrem Vater unterscheidet, teilen die beiden ein sehr inniges Verhältnis. Aktuell steht sie kurz vor dem Abitur.

Lou Beyer

Lou Beyers Vater ist Schlager-Star Nino de Angelo (55), der seit Jahren mit seinem turbulenten Privatleben die Schlagzeilen der Presse beherrscht. Seine 30-jährige Tochter steht heute selbst mit ihren erfolgreichen Social-Media-Accounts in der Öffentlichkeit. Von 2008 bis 2012 studiert Lou Beyer Design und Kulturwissenschaft an der Köln International School of Design. Seit 2014 teilt die Kölnerin auf ihrem Blog "somegoodspirits" ihre liebsten Fashionslooks, Beauty- und Reisetipps. Mittlerweile ist sie vor allem auf Instagram aktiv und versorgt ihre 170.000 Follower in Echtzeit mit privaten Einblicken aus ihrem Alltag.