König Charles III. feiert bald seinen 75. Geburtstag. Prinz Harry wird wohl nicht dabei sein. Er hat offenbar keine Einladung bekommen.

König Charles III. wird am 14. November 75 Jahre alt. Gefeiert werden soll angeblich im Kreise der Familie. Sein jüngerer Sohn, Prinz Harry (39), wird dann aber offenbar nicht dabei sein. War zunächst noch berichtet worden, dass Harry eine Einladung angeblich ausgeschlagen haben soll, heißt es nun, dass sein Vater ihn gar nicht erst eingeladen habe.

Es gab wohl "keinen Kontakt" zwischen Prinz Harry und dem Palast

Wie zunächst die "Sunday Times" und später unter anderem auch die "Daily Mail" berichtet hatten, möchte Charles seinen Ehrentag zusammen mit Familie und Freunden feiern. Den Berichten zufolge habe Harry jedoch abgelehnt und wolle nicht aus Kalifornien anreisen, wo er mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (42) sowie den gemeinsamen Kindern Archie (4) und Lilibet (2) lebt.

Sowohl dem US-Magazin "People" als auch dem "Messenger" liegt nun allerdings ein Statement eines Sprechers von Harry vor, in dem die Rede davon ist, dass Charles' Sohn gar keine Einladung zu dem Fest bekommen habe. "Als Reaktion auf die Schlagzeilen in den britischen Medien gab es keinen Kontakt bezüglich einer Einladung zum bevorstehenden Geburtstag Seiner Majestät", habe der Sprecher erklärt. Dass die "Sunday Times" so berichtet habe, sei "enttäuschend".

Ein mit der Situation vertrauter Insider habe dem "Messenger" außerdem ebenso bestätigt, dass der Palast "nie Kontakt aufgenommen" habe. Ein Sprecher der Royals habe es unterdessen abgelehnt, die Situation zu kommentieren.

Das Verhältnis von Prinz Harry zu seinem Vater und zu seinem älteren Bruder, Prinz William (41), gilt als äußerst angespannt. Seit dem Umzug in die USA haben Harry und Meghan in mehreren Interviews, einer Netflix-Dokumentation und in "Reserve", der Autobiografie des Prinzen, die Königsfamilie vielfach - und teils scharf - kritisiert.