Charles III. wird am Dienstag 75 Jahre alt. Am Vortag feierte er bereits mit einer dreistöckigen Torte und vielen Gästen.

Am Dienstag feiert König Charles III. seinen 75. Geburtstag, schon am 13. November lud der britische Monarch jedoch zu einer kleinen Teeparty auf den Landsitz Highgrove House in Gloucestershire. Dort begrüßte der König nicht nur zahlreiche Gäste, sondern ließ sich offenbar auch ein Stück Torte schmecken.

Der "Wegbereiter" König Charles III.

Unterschiedlichste Menschen aus der Gemeinde waren geladen - darunter Einzelpersonen und Organisationen, die in diesem Jahr ebenfalls ihren 75. Geburtstag feiern. Daneben waren auch einige berühmte Gesichter vor Ort. Der Einladung folgten laut der britischen BBC unter anderem der Koch Raymond Blanc (73), der Sänger Leee John (66) und Jay Blades (53), der unter anderem die TV-Show "The Repair Shop" moderiert.

Charles hatte Blades im vergangenen Jahr in einer Sondersendung des Formats besucht. Das Team der Show restaurierte für den König eine Uhr aus dem 18. Jahrhundert und ein Keramikstück aus der Zeit des Diamantenen Jubiläums von Königin Victoria (1819-1901). "Er ist der neue König, aber ihm geht es auch um die Gemeinschaft, ihm ging es schon immer um die Gemeinschaft", habe Blades nun erklärt. König Charles III. habe stets vorausschauend darüber nachgedacht, was man für die Umwelt tun könne - und Menschen aus der Gemeinde mit einbezogen. Er bezeichnete den Monarchen als einen "Wegbereiter" und als einen "Mann, der wirklich Veränderungen herbeigeführt hat".

Nicht zuletzt sollte der bestens gelaunte König auch eine dreistöckige Geburtstagstorte anschneiden, wie auf Bildern von der Veranstaltung zu sehen ist. Zudem bekam er unter anderem von einem lokalen Chor ein "Happy Birthday" gesungen.

Keine Torte für Prinz Harry?

An seinem Ehrentag möchte Charles jedoch offenbar nicht allzu groß feiern. Britischen Medienberichten zufolge wolle er seinen Geburtstag mit seinen Liebsten im Londoner Clarence House verbringen - mit der Familie und engen Freunden. Sein zweiter Sohn, Prinz Harry (39), wird dann voraussichtlich nicht dabei sein.

Wie sowohl das US-Magazin "People" als auch der "Messenger" vor rund einer Woche unter Berufung auf einen Sprecher des Royals berichtet hatten, habe Harry angeblich keine Einladung bekommen. Er wird also wohl nicht aus Kalifornien anreisen, wo er mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (42), sowie den gemeinsamen Kindern Archie (4) und Lilibet (2) lebt. Das Verhältnis von Prinz Harry zu seinem Vater und zu seinem älteren Bruder, Prinz William (41), gilt als angespannt. Seit dem Umzug in die USA haben Harry und Meghan in mehreren Interviews, einer Netflix-Dokumentation und in der Autobiografie des Prinzen die Königsfamilie vielfach kritisiert.