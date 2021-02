Abdullah Kenan Karaca wurde 1989 in Garmisch-Partenkirchen geboren. Nach dem Abitur wurde er 2009 Regieassistent am Münchner Volkstheater und arbeitete bei den Salzburger Festspielen als Regieassistent beim "Jedermann" unter Christian Stückl

Abdullah Kenan Karaca ist Bayer, Muslim, Regisseur. Und wurde 2015 zweiter Festspielleiter der Oberammergauer Passionsspiele. Aus einem Leben für die Bühne. Von Lucas Vogelsang

Begonnen hat es vor einer Kirche im Dorf, die Wohnung der Eltern lag ganz in der Nähe. Das Schiff, das Kreuz, die Messen, der Junge musste daran vorbei. Unvermeidlich, auf seinem Weg nach Hause.

An einem dieser Tage nun standen sie dort, erwachsene Männer und Frauen, ein Parkplatz als Bühne. Sangen, schrien, waren nicht zu überhören. Trugen Kostüme. Andere hatten Instrumente dabei. Dieses schöne Wort Musikanten. Es waren die Proben, die Pest als Vorspiel. Der schwarze Tod in Oberammergau.

Und der Junge blieb stehen, tatsächlich gebannt. Bis ihn einer der Männer bemerkte. Große Schritte, im Gesicht die Nase eines Preisboxers und das Lächeln eines Freundes. Christian Stückl, da bereits zwölf ­Jahre Leiter der Passionsspiele und im Grunde selbst eine Aufführung. Er bat den Jungen dazu, wies ihm einen Platz. Hörte seine Stimme und war gleich begeistert.

Theater: Die Lust am Spielen, die Lust am Menschen

Wenig später saß er im Wohnzimmer der Eltern, türkische Einwanderer, gläubige Muslime, über 20 Jahre im Dorf, und erzählte ihnen von Jesus und vom Theater. Immer wieder, bis der Vater sich überzeugen ließ. Bis der Junge am Ende mit auf der Bühne stehen durfte, dicht gedrängt zwischen den anderen Kindern, den Männern mit den langen Bärten, den Frauen in den langen Gewändern, inmitten einer jahrhundertealten Erzählung. Im Zuschauerraum fast 5000 Menschen.

Das war der Moment, sagt Abdullah Kenan Karaca heute, in dem ich verstanden habe, was Theater ist. Die Lust am Spielen, die Lust am Menschen. Sie begleitet ihn bis heute. Karaca, 31 Jahre alt jetzt, hat seine Heimat auf der Bühne gefunden, im Spiel der anderen. Er ist Regisseur geworden.

Einer, der auch die großen Stoffe als zweite Haut trägt. Gatsby und Woyzeck, Wilde und Fassbinder. Und die bayerische Gewohnheit mit Latex überzieht, mal die Texte, mal sich selbst verfremdet, um zu irritieren. Wobei er in seinen Stücken auch die ­eigene Geschichte erzählt. Das ewige Ankommen, das immer wieder Fremdsein. Grüß Gott, Alltag und Allah. Die Gastarbeiterbiografie der Eltern als Horizont gleich wieder mit auf der Bühne.

Ein Kenner verschiedener Welten

Und man muss ihn nur hören, den alpenschweren Akzent in einer ansonsten federnden Stimme, um die Kämpfe dahinter erahnen zu können. Abdullah Kenan Karaca spricht Türkisch, Deutsch, Bayerisch. Er kennt die Welten dazwischen.

Seine Eltern sind in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen. Aus Sivas, einem Landstrich in Anatolien, der berühmt ist für seine stolzen Hirtenhunde und seinen etwas weniger stolzen Fußball­verein. Der Vater war Werkzeugmacher, die Mutter Schneiderin. Am Anfang aber mussten sie Teller waschen, putzen gehen. Sich hocharbeiten, so hieß es nun mal.

Mein Vater, erzählt Karaca, war dann irgendwann ­Vorarbeiter, und meine Mutter hat später genäht. Am Ende hatten sie einen kleinen Imbiss in Garmisch. Eine Dönerbude. Deutschland, ­einmal mit alles. Die Kinder, eine Tochter, drei Söhne, sollten es besser haben. Und durften deshalb auch im Laden nicht helfen. Ein Arbeiter in der Familie, das hat der Vater oft gesagt, reicht. Er wollte immer, erinnert sich Karaca, dass wir studieren. Ein anderes Leben.

Der Erfolg der Kinder belohnt die Eltern für ihre Entbehrungen

Abdullah Kenan Karaca hat Oberammergau, das Dorf seiner Kindheit, dann früh verlassen. Mit 16 zog er nach München, in die Stadt. Und teilte sich eine Wohnung mit den älteren Brüdern. Bald darauf gingen die Eltern zurück in die Heimat. Die Familienfeiern plötzlich zerrissene Feste. Er machte sein Abitur und wollte nun eigentlich ein Jahr vergehen lassen.

Einfach mal schauen. Dann aber, die Mutter am Telefon, den Vater im Ohr, entschied er sich anders. Und flog in die Türkei. Ich habe damals versucht, erzählt er jetzt, das zu verbinden. Das eigene Fernweh mit der Herkunft der Eltern. Die Sehnsucht mit den Erwartungen. Da, sagt er, hat sich die Türkei natürlich angeboten. So kam er nach Ankara, Studium der Germanistik. Ein Kompromiss auf Papier. Wieder deutsch-türkische Monate, halb und halb.

Für die Kinder von Migranten, sagt er, ist es unglaublich wichtig, ­Erfolg zu haben. Weil erst der Erfolg der Kinder die Anstrengungen der Eltern rechtfertigt, sie dann sehen, dass sich die Entbehrung, die ganze Arbeit wirklich gelohnt hat.

Und ernten, was sie selbst gesät haben, gebückt und mit Schwielen an den Händen. Die Zukunft, sie muss etwas Zählbares sein. Etwas, das sie den Verwandten zu Hause zeigen können. Zeugnisse, Fotografien, Zeitungsausschnitte, die man hinter Klarsichtfolie sammelt, an die Kühlschranktür hängt. Gut sichtbar für die Nachbarn, die zum Tee vorbeikommen.

Eine Zufallsbegegnung im richtigen Moment

In Ankara, erzählt Karaca, war ich an der Universität eingeschrieben, vor der mein Vater früher immer gestanden hatte. Einmal hat er mich dort abgeholt, ist dann in Tränen ausgebrochen und hat nur ein Wort gesagt. Danke. Deswegen war es auch so schwer für ihn, als ich das Studium in der Türkei abgebrochen habe.

Der Sohn, dort auch dem Vater zuliebe. Aber es ging nicht. Karaca blieb fremd, in den Texten, in einem Land, das er kaum kannte. Nach drei Monaten packte er seine Koffer. Das Rückflugticket ein Eingeständnis auch. In Bayern aber, erst in der Stadt und dann auch im Dorf, traf er einen alten Bekannten.

Das Lächeln eines Freundes. Kader, sagen die Türken. Schicksal. Christian Stückl, der gerade am Volkstheater war, um Hamlet zu inszenieren, suchte einen Regieassistenten. Und holte den Jungen von einst wieder dazu. Zehn Jahre nach ihrer ersten Begegnung. Ein großes Glück.

Nach drei Tagen Probe, sagt Karaca, dachte ich nur: Geil. Das ist genau das, was ich machen will. Und dann bin ich geblieben. Die neue Heimat, nun wirklich Theater.

In der Fremde die eigene Identität erforschen

2012 dann brachte er sein erstes Stück auf die Bühne. Arabboy, nach einem Roman von Güner Yasemin Balc, Tochter türkischer Einwanderer. Und seine Eltern kamen zur Premiere, eine Überraschung, saßen im Publikum. Da, sagt Karaca, hat mein Vater wieder geweint. Die Tränen als Zuspruch, es war sein Leben jetzt. Er konnte es von nun an gestalten.

So verließ er Bayern erneut, studierte in Hamburg Regie. Und lernte sich dort, die Alpen weit weg, noch einmal neu kennen. Ich musste erst von München nach Ankara gehen, sagt er heute, um zu verstehen, dass ich Deutscher bin. Und ich musste erst von München nach Hamburg ziehen, um zu verstehen, dass ich Bayer bin.

In München schließlich brachte er den praktischen Teil des Studiums zu Ende und währenddessen auch den Woyzeck auf die Bühne. Den einfachen Soldaten. Eine sehr deutsche Rolle, Karaca gab ihr ein fremdes Gesicht. Da, sagt er, hat allein die Besetzung schon etwas ausgelöst. Jemanden dort hinzustellen, der aussah wie ich. Einen Schwarzkopf, das war Provokation genug.

Ein Spiel mit den Gegensätzen - und der eigenen Biografie

Abdullah Kenan Karaca spielt mit den Gegensätzen, er lässt sie zu. Das gehört zu seiner Arbeit. Auf der Bühne muss er den Kämpfen Raum geben, den eigenen Geistern Kostüme überziehen.

Das, sagt er selbst, ist natürlich auch ein biografischer Vorteil. Ich kann da aus mir selbst heraus schöpfen. Und war mir anfangs gar nicht im Klaren, welche Vorteile das bringt.

Arbeit am Text: Karaca gibt urdeutschen ­Rollen ein fremdes Gesicht © Philipp Wente

Die innere Spaltung, sie bietet den besten Stoff. Ein Leben für die Bühne. Christian Stückl, immerhin gelernter Holzbildhauer, hätte es sich wohl nicht besser schnitzen können. 2015 jedenfalls nahm er Karaca mit ins Dorf.

Eine gemeinsame Rückkehr, wieder Passionsspiele. Und machte ihn, den Muslim, zum zweiten Spielleiter. Eine vermeintliche Sensation. Aber in Oberammergau, Ausnahme­zustand seit 400 Jahren, waren sie längst weiter. Die Presse, erzählt Karaca, wollte, dass es abgeht. Aber im Dorf war es ruhig. Der Bub, sagte der Bürgermeister, ist einer von hier. Damit hatte sich die Sache erledigt. Und so begannen die Proben.

Ein Dorf, vereint

In Oberammergau besitzen Muslime seit mehr als 20 Jahren ein Spielrecht, das sie jederzeit einfordern können. Eine Selbstverständlichkeit mittlerweile. Dann steht das halbe Dorf gemeinsam auf der Straße. Und teilt sich eine Geschichte. Fremd sind dann vor allem die Touristen, die mit den Reisebussen kommen, Katholikensafari.

In München, erzählt Karaca, habe ich ein halbes Jahr lang nach einer Wohnung gesucht. Mit meinem Namen, vergeblich. Damals, im Flüchtlingssommer, erst Applaus am Hauptbahnhof, dann Debatten über Kultur, hat er sich einen Bart wachsen lassen. Aus Protest, als Provokation. Die Straße auch wieder Bühne, das hat die Passanten, die Menschen in der Stadt, durchaus irritiert.

Nur in Oberammergau, sagt er, hat es die Leute nie gestört. Durch die Passionsspiele war das dort nichts Neues. Männer mit dunklen Bärten und langen Haaren, das ist bei uns im Dorf ja schon Tradition.