Nur noch wenige Monate bis zum Kinostart von "Barbie": Jetzt verrät ein neuer Trailer mehr Details zum kommenden Kinofilm mit Margot Robbie.

Endlich bekommen Fans mehr Einblicke: Der neue Trailer zum knallbunten Kino-Spektakel "Barbie" mit Margot Robbie (32) und Ryan Gosling (42) in den Hauptrollen ist da. Er verrät so einiges - und lässt manches noch im Dunkeln. So wird durch den Trailer zum Beispiel endlich sichtbar, wie hoch das Star-Aufgebot im Cast wirklich ist. Regisseurin Greta Gerwig (39) hat viele berühmte Namen für den Film über die Kult-Puppe um sich geschart.

Von Barbieworld in die reale Welt

Ganz am Anfang des Trailers wird Barbieland als Heimat von Barbie und Ken offenbart. Dort ist alles bunt und vor allem pink. Doch der gut gelaunte Schein trügt. In der Vorschau wird nun gezeigt, dass es in Barbieland zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Puppen kommen kann. Margot Robbie aka Barbie und Ryan Gosling aka Ken verlassen irgendwann die Puppenwelt, um mit ihrem pinken Auto in der realen Welt zu landen. Dort trifft Barbie unter anderem auf den Mattel-Chef, gespielt von Will Ferrell (55). Erzählt wird die Geschichte im Film von keiner Geringeren als Hollywood-Ikone Helen Mirren (77).

Der namhafte "Barbie"-Cast

Neben Mirren und Ferrell sind weitere bekannte Namen Teil des neuen Barbieversums: Popstar Dua Lipa (27) ist etwa als Mermaid-Barbie zu sehen, die "Sex Education"-Stars Connor Swindells (26), Ncuti Gatwa (30) und Emma Mackey (27) standen für den Film wieder gemeinsam vor der Kamera. Weiter reihen sich "Bridgerton"-Star Nicola Coughlan (36), "The Crown"-Darstellerin Emerald Fennell (37), "Saturday Night Live"-Star Kate McKinnon (39), Schauspieler Michael Cera (34) oder Serienstar America Ferrera (38) ein.

Welchen Abenteuern muss sich Barbie stellen?

Was der Trailer noch offen lässt, ist die konkrete Handlung des Films. So erfährt man zum Beispiel nicht genau, warum Barbie in die echte Welt fährt und welche Abenteuer ihr dort bevorstehen. Das alles klärt sich dann spätestens im Sommer, wenn der Film in die Kinos kommt. Der Kinostart ist für den 20. Juli 2023 angekündigt.