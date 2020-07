Die französische Balletttänzerin und Sängerin Zizi Jeanmaire ist tot. Jeanmaire, die bürgerlich Renée Marcelle Jeanmaire hieß, sei im Alter von 96 Jahren gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Familie.

Jeanmaire sei am Freitag friedlich in ihrem Haus in der Schweiz gestorben, teilte ihre Tochter, Valentine Petit, demnach laut einer Pressemitteilung mit. Jeanmaire war mit dem Star-Choreografen Roland Petit verheiratet. Er starb 2011.

Jeanmaires Markenzeichen war ihre Tanznummer des Lieds «Mon truc en plumes» (auf Deutsch etwa: «Mein Federzeug»), die sie mit einem großen Feder-Fächer tanzte. Die gebürtige Pariserin war bereits in jungem Alter Teil renommierter Ballett-Ensembles. Im Laufe ihrer Karriere tanzte sie für die Pariser Oper, das Ballett von Monte-Carlo und in der von ihrem späteren Ehemann ins Leben gerufenen Gruppe «Les Ballets des Champs-Elysées». Sie interpretierte auch immer wieder französische Chansons bei ihren Auftritten.

Der britische Musiker Peter Sarstedt erwähnt Jeanmaire im Lied «Where Do You Go To (My Lovely)». Darin heißt es zu Beginn: «You talk like Marlene Dietrich, and you dance like Zizi Jeanmaire.» («Du sprichst wie Marlene Dietrich und du tanzt wie Zizi Jeanmaire.»)