Wer weiß, wie der Film heißt? Ein Mann wird von seiner Frau lebendig begraben. Er findet aber irgendwie wieder aus dem Grab im eigenen Keller raus und rächt sich. Der Film müsste aus den 90ern sein und aus Amerika.

Ich suche auch einen Horrorflm aus der fernen Vergangenheit eine Familie hat ein abgelegenes Haus gekauft. In diesem stimmt etwas nicht, z.B. steht die Tochter vor dem Spiegel und zieht sich an, das Spiegelbild aber zieht sich aus. Jemand hält eine Hand in kochendes Wasser und bemerkt das erst, als andere darauf reagieren. Es wird ein Fernsehteam dorthin geschickt, um das zu dokumentieren... mehr weiß ich nicht mehr. Muss wahrscheinlich aus den 70ern stammen. Jemand eine Ahnung?

Name von Film gesucht Ich suche den Namen eines „Horrorfilms“ aus der schwarz-weiss Zeit. Horror in Anführungszeichen, da ich noch klein war und es nach über 30 Jahren nicht einschätzen kann. Der Film war Schwarz-Weiss. Es ging um Militär und um ein Gespenst. Das Gespenst war als Wesen, welches so aussah, als hätte jemand ein Bettlaken übergeworfen, dargestellt. Wenn ich mich recht erinnere, kam es einmal aus einem grossen Kamin heraus. Sagt einem diese Beschreibung etwas?

Wer kennt diesen Film, in dem es um einen Roderick geht? Hallo! Ich suche einen Schwarzweiß - Film, der in einem Schloss spielt, in dem ein Verrückter namens Roderick umgeht. Diesen sieht man nie, aber bemerkt man, da ein Schlossbewohner nach dem anderen umgebracht wird. Am Ende tauchen die Toten alle wieder auf;alles war nur Theater und dieser Roderick existiert gar nicht. Danke für eure Hinweise!

Suche einen älteren Film in dem eine Frau ihren Geliebten vor dem Schafott zu retten versucht Hallo! Ich suche einen vermutlich französischen Film, ich denke aus den 70ern in dem eine Frau ihren zum Tode verurteilten Mann oder Geliebten dadurch retten will, dass sie den Henker vergiftet. Der schafft es aber trotzdem, sich sterbend durch die Stadt bis zum Schafott zu schleppen. Dort löst er im Fallen den Mechanismus aus, der die Bodenklappe unter dem Delinquenten öffnet (oder war es eine Guillotine?) und hat damit seine Pflicht erfüllt. Ist ewig her, dass ich den gesehen habe... Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann!

Ich suche den Titel einer Film - Komödie aus den 60ern 2 Männer auf der Flucht verstecken sich in einer Weltraumkapsel und werden an Stelle von 2 Affen ins All geschossen

Ich suche einen Filmtitel Der Film ist ziemlich grausam. Ein Mann bringt verschiedene Leute um. warum weiß ich nicht mehr, glaube aus Rache. Eine Frau hat einen Hund, diesen bringt der Mann um, püriert ihn und gibt ihn der Frau über einen Trichter zum essen. Die Frau erstickt. Einen Mann läßt er ausbluten, also der Mann ist gefesselt und am Boden stehen mehrere Behälter wo das ganze Blut rein läuft. Es sind noch mehr Morde, an die erinnere ich mich nicht mehr.

wo finde ich eine Code-Tabelle für Fernseh-Fernbedienung Ich habe ein Samsung-Recorder und ein Chic Fernseher und möchte über die Samsung Nedienung auch den Fernseher steuern

Wie heißt der Film Französischer Film: Junge Frau hat neuen Mann kennengelernt, der vorgibt im Ausland zu sein, in einem Hotel,um mit ihr Cyber Sex zu haben, ist aber in der gleichen Stadt.Parallel renoviert ein anderer Mann ihre Wohnung und die beiden verlieben sich

Fernsehfilm gesucht Es gab mal einen Fernsehfilm, 80 oder 90er Jahre, spielt u. a. in einem Walzwerk wo ein Mitarbeiter durch eine gewalzte Stange durchbohrt wurde und später im Krankenhaus verstarb. Die Firmenleitung versucht irgendwas zu vertuschen und ein Kollege der Belegschaft will das ganze aufklären was wirklich passierte