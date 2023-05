In Slough hat Prinz Williams Familie am Montag ehrenamtlich mit angepackt. Allen voran der fünfjährige Prinz Louis im Bagger.

Der Montag nach dem Wochenende der Krönung steht in Großbritannien ganz im Zeichen des Ehrenamts. Unter dem Titel "The Big Help Out" durften sich die Briten über einen zusätzlichen Feiertag freuen, bei dem es darum ging, einander zu helfen, neue Dinge auszuprobieren und mitanzupacken. Das ließen sich auch Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) samt ihrer drei Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) nicht nehmen.

Die Thronfolger-Familie half in Slough bei der Renovierung eines Gebäudes der örtlichen Pfadfinder. Dabei waren vor allem für die Kinder einige Highlights dabei. Unter anderem durften sowohl Prinz George als auch Prinz Louis im Zuge des großen Freiwilligen-Tages gemeinsam mit ihrem Vater einen Bagger steuern. Auf Fotos ist zu sehen, wie William mit seinen beiden Söhnen jeweils konzentriert in der Fahrerkabine sitzt und das Baustellen-Gefährt lenkt.

Prinz Louis packt mit an

Außerdem war Prinz Louis dabei zu beobachten, wie er im Beisein von Mama Kate engagiert mit einem Spaten eine Schubkarre mit Sand füllte. Von anderen Freiwilligen ließ er sich dann zeigen, wo der Sand hingehört und ließ es sich nicht nehmen, die gefüllte Schubkarre eigenhändig von A nach B zu befördern.

Zur Belohnung gegrillte Marshmallows

Alle drei jungen Royals probierten sich später noch im Bogenschießen. Alle Pfeile des königlichen Nachwuchses hätten das Ziel erreicht, zitiert "Daily Mail" eine der anwesenden Freiwilligen. Auch William und Kate hätten an dem kleinen Bogenschieß-Contest teilgenommen. "Sie waren sehr gut und wirkten, als hätten sie viel Spaß."

Einem Mitglied der Pfadfinder zufolge hätten George, Charlotte und Louis an allen angebotenen Aktivitäten teilgenommen. "Ich habe sie einige Marshmallows rösten sehen, es sah so aus, als würden sie es genießen", so der Augenzeuge.

Abschluss der Krönungsfeierlichkeiten

Der Feiertag im Zeichen der Wohltätigkeit bildet den Abschluss der dreitägigen Krönungsfeierlichkeiten. Am Samstag (6. Mai) fand der Krönungsgottesdient in der Westminster Abbey statt. Am Sonntag gab es in ganz Großbritannien gemeinschaftliche Mittagessen ("Coronation Big Lunch") sowie am Abend das Krönungskonzert auf Schloss Windsor.