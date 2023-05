Wer lieber gemütlich und entspannt feiert, für den bieten auch kleine Festivals genug Abwechslung. Hier gibt es Tipps.

Wer Wert auf eine entspannte und familiäre Atmosphäre auf Festivals legt, wird sich von den großen Events wie Rock im Park oder Southside eher fernhalten. Es gibt genügend gemütliche und kleine Festivals, bei denen Musikfans ebenso voll auf ihre Kosten kommen. Bei diesen Geheimtipps kann man den großen Menschenmassen entgehen:

Freiland Festival

Das Freiland Festival hat nicht nur Musik zu bieten, sondern begeistert auch mit besonderen Performances, Installationen, Film, Theater und Lesungen. Vom 2. bis 5. Juni feiern Fans in der Kieskuhle Broock in Mecklenburg-Vorpommern.

Summertime Festival

Das Summertime Festival lädt ins beschauliche Wolfenbüttel in Niedersachsen ein und hält für jeden Musikgeschmack etwas bereit. Wer es familiär und gemütlich mag, wird im Seeliger Park unter alten Bäumen voll auf seine Kosten kommen. Das Festival findet am 9. und 10. Juni statt.

Meeresrausch-Festival

Wer das Meer liebt, wird sich auf das Meeresrausch-Festival freuen. Die Schönheit der Kunst trifft bei dem Festival auf die Vielfalt der Musik. Auf der Insel Usedom an der Ostsee lädt das Meeresrausch vom 15. bis 18. Juni zu entspannten Stunden und atemberaubenden Sonnenuntergängen ein.

Zuparken Festival

Das Zuparken Festival lässt die Herzen von Surf- und Bullifans höherschlagen. Vom 15. bis 18. Juni bietet das Event - 2023 zum 17. und letzten Mal - direkt am Ostseestrand verschiedene Workshops von Surfen bis Yoga, Camping im Grünen und jede Menge Musik. Das Festival findet am Kägsdorfer Strand in der Nähe von Rostock statt.

Maifeld Derby

Beim Maifeld Derby in Mannheim treten über 60 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt auf. Punk, Rap, Schlager - für jeden Musikfan ist etwas dabei. Etwa 5.000 Fans werden auf dem Mannheimer Maimarktgelände traditionell erwartet. Das Festival steigt dieses Jahr vom 16. bis 18. Juni.

Watt en Schlick

Das diesjährige Watt en Schlick Festival steigt vom 28. bis 30. Juli im niedersächsischen Varel an der Nordsee. Es warten drei Tage spannende Kultur auf fünf Bühnen, nachhaltiger Austausch und entspanntes Miteinander. Zum Ende des Festivals wird traditionell die Deutsche Meisterschaft im Schlickrutschen abgehalten.

Sound of the Forest

Das Sound of the Forest findet 2023 vom 3. bis 6. August statt. Das nachhaltige Festival präsentiert Indie-Künstler und Newcomer am Marbachstausee im hessischen Odenwald und erwartet etwa 5.000 Fans. "Wer das Auenland aus 'Herr der Ringe' kennt, wird sich in etwa vorstellen können, wie es hier aussieht", beschreiben die Veranstalter den Veranstaltungsort.

Rocken am Brocken

Das Rocken am Brocken findet von 3. bis 5. August statt. In Elend, einem Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken, werden Besucher unter dem Motto "Natur. Musik. Freundschaft" erwartet. Diese können nicht nur der Musik lauschen, sondern im Rahmenprogramm eine akustische, rangergeführte Waldwanderung (Akustikpfad) machen oder am traditionellen Fußball- und Volleyballturnier im angrenzenden Freibad teilnehmen.

Stadt, Land, Bass

Am 5. und 6. August steigt das Festival Stadt, Land, Bass in Frankfurt am Main direkt am Fluss. Fans elektronischer Musik bekommen auf mehreren Floors Beats auf die Ohren.

Wilde Möhre Festival

Das Wilde Möhre Festival in Drebkau in der Nähe von Cottbus feiert 2023 zehnten Geburtstag. Von 11. bis 14. August können sich Besucher auf Meditationen, Yoga, Achtsamkeitsübungen, Vorträge und elektronische Musik freuen. Neben DJs versprechen die Veranstalter "handverlesene Bands und Live-Acts". Von 18. bis 21. August folgt zudem der Maskenball mit Performances aus den Bereichen Theater, Tanz und Burlesque.